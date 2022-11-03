“القهوة ليست وحدها المسؤولة على نشاطك”.. تعرف على أفضل البدائل الصحية

لطالما كان الاعتقاد السائد أن القهوة هي الحل العلمي الأسرع لإعادة تنشيط العقل والجسم، نظرا لاحتوائها على الكافيين، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أن الافراط في استهلاكها يؤدي إلى الإصابة ببعض المشاكل، ما يجعل من الضروري تعويضها.

ويقول أخصائيو التغذية إنّ شرب ثلاثة أو أربعة أكواب من القهوة يوميا يتيح للإنسان التمتّع بفوائدها الصحية والنفسية والوقائية. أما عند تناول جرعات عالية جدا، فيمكن أن يسبب الكافيين عدم انتظام دقات القلب وإرهاق الجهاز القلبي الوعائي. كما تتأثر الكليتان أيضا بالآثار الجانبية للكافيين.

في هذا الشأن خلصت بعض الدراسات الحديثة إلى أن القهوة ليست وحدها المسؤولة على نشاط الإنسان بل هناك بدائل صحية أخرى من شأنها أن تعطي دفعة من الطاقة دون ضرر، نذكر منها:

1- الجنسنغ

تحتوي مئة غرام منها على 150 سعرة حرارية. وتتوفر هذه النبتة في الصين وكوريا والمناطق الشرقية من روسيا. وتستخدم منشطا ومحفزا للجهاز المناعي، كما أنها تحسن استجابة الجهاز العصبي المركزي، وتقوي القدرة على التركيز.

وتجدر الإشارة إلى أن الجنسنغ اشتهرت بكونها علاجا فعالا لمشاكل الانتصاب لدى الرجال.

2- شاي ماتشا الأخضر

يعد الخيار الأمثل لاستبدال القهوة، ويطلق عليه أيضا الشاي الأخضر الياباني. يعتبر غنيا بمضادات الأكسدة التي تبطئ الشيخوخة الخلوية. ويعزز القدرة على التركيز ويحفز وظائف الجهاز الهضمي، ويسرع عملية الأيض، ويزيد من الشعور بالشبع، وبالتالي يساعد على فقدان الوزن، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى.

وتعود كل هذه المزايا إلى مجموعة من العناصر المغذية على غرار الفيتامينات ب 1 وب 2 وسي والبيتا كاروتين والبوليفينول. ولكن من الأفضل عدم شرب هذا الشاي في المساء لأنه يحتوي أيضا على الكافيين، وإن كان بكميات محدودة جدا.

3ـ تناول حبة تفاح

من المناسب بداية اليوم بتناول حبة تفاح كونها تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم، وتزود الجسم بالفيتامينات والنشويات التي يحتاجها، ويساعد على تعزيز الجهاز المناعي و منع أنواع مختلفة من الأمراض.

4ـ المشي وممارسة الرياضة

يفضل أن يبدأ اليوم بتمارين المشي الصباحية، لزيادة مستوى النشاط البدني عن طريق تحرير هرمونات الأدرينالين والنورأدرينالين، وينصح الأطباء بالمشي لنصف ساعة على الأقل يومياً لزيادة النشاط والحفاظ على صحة القلب.

5ـ الحصول على الهواء النقي

من المعروف أن نقص الأكسجين يسبب الشعور بالنعاس، لذلك ينصح بجولة صباحية في الهواء الطلق الذي يساعد على استعادة النشاط والحيوية، بالإضافة إلى ضرورة التعرض لأشعة الشمس الصباحية التي تحفز إنتاج فيتامين د وتعالج الشعور بالإجهاد والاكتئاب.

6ـ حمام الماء البارد

يساعد حمام الماء البارد على تنشيط الجسم وتسريع الدورة الدموية، كما يعطي شعور بالانتعاش والحيوية، عن طريق زيادة عملية التمثيل الغذائي وزيادة مستويات الطاقة في الجسم.

7ـ تناول كميات كبيرة من الماء

ينصح الأطباء باستبدال المشروبات الحاوية على الكافيين، بتناول كميات كبيرة من الماء تنشط الجسم وتساعد على التخلص من السموم المسببة للخمول والكسل، كما أن الجفاف يسبب تباطؤ العديد من العمليات الحيوية في الجسم مما يعطي شعوراً بالتعب خلال النهار.

8ـ محادثة الأهل والأصدقاء

يساعد إجراء محادثة ودية عبر الهاتف أو وجهاً لوجه عند الصباح، على التخلص من الشعور بالإجهاد والتعب، ويعطي الفرصة لاستعادة الحيوية والنشاط.

9ـ مسّاج الأذنين

ينشط الضغط على الحواف الخارجية من الأذنين كامل أعضاء الجسم، وذلك لأن جميع مسارات الطاقة في الجسم تمر عبر صيوان الأذن الخارجية.

10ـ الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكافيين. كل مائة غرام من الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نحو 50 مليغراماً من مادة الكافيين، كما تحتوي أيضًا على الثيوبرومين الذي يساعد على زيادة مستويات الطاقة. ووفقًا لدراسة بريطانية، لا يؤدي الاستهلاك اليومي من الشوكولاتة الداكنة إلى زيادة الطاقة مثل القهوة فحسب، بل يساعد أيضاً في تحسين وظائف الجهاز الهضمي ووظائف المخ وتحفيز اليقظة العقلية وتحسين المزاج.

11ـ الحليب الذهبي

يمكن أن يكون الحليب الذهبي بديلاً جيدًا للقهوة للحفاظ على النشاط طوال اليوم. ويتضمن هذا المشروب الزنجبيل والقرفة والكركم والفلفل الأسود، ويمكن إضافة العسل والفانيليا أيضاً.

وهذه التوابل المكونة للحليب الذهبي لها خصائص قوية مضادة للالتهابات بسبب مادة الكركمين، المكون النشط في الكركم. وقد أظهرت بعض الدراسات أن استهلاك 500 ملغ من الكركمين يعادل 50 ملغ من دواء التهاب المفاصل، كما أن شرب الحليب الذهبي يمكن أن يحسّن الصحة العقلية والذاكرة وكثافة العظام.

12ـ مشروب الكاكاو

يمكن للكاكاو الساخن أن يكون بديلاً رائعاً للقهوة ومشروبًا صباحيًا مليئًا بمضادات الأكسدة القوية وله مظهر غني ونكهة مشابهة للقهوة، يعمل على تحسين الحالة المزاجية. كما يحتوي الكاكاو أيضًا على المغنيزيوم الذي يمكن أن يساعد عضلات الجسم على الاسترخاء.