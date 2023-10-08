الكاف يحدد موعد إجراء قرعة كأس إفريقيا للأمم 2024

حددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، موعد سحب قرعة نهائيات النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا 2024 التي ستحتضنها كوت ديفوار مطلع العام القادم، وستقام مراسم القرعة الخميس المقبل..

ابتداء من الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر. وكشف موعد المباراة الافتتاحية التي ستقام في 13 جانفي 2024، على أن تجرى المباراة النهائية في 11 من شهر فيفري المقبل. ويتواجد المنتخب الجزائري في التصنيف الأول للقرعة، إلى جانب كل من مصر، كوت ديفوار، السنغال، تونس والمغرب.