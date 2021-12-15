“الكاف” يرد على الأخبار المتداولة حول إلغاء “كان” الكامرون

نفى الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأخبار المتداولة حول إمكانية إلغاء كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون مطلع السنة المقبلة.

وأصدر “الكاف” بيانا رسميا، الأربعاء، تطرق فيه إلى آخر التحديثات بشأن انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر انطلاقها في الفترة ما بين 9 جانفي و 6 فيفري 2022، ردا على الأخبار التي تم تداولها بشأن إلغاء البطولة القارية، بسبب انتشار متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في بيانه، إلى أن الأمين العام عقد اجتماعات عدة مع كل من وزير الرياضة الكاميروني، ووزير الصحة العامة، للتطرق إلى الإجراءات اللازمة، ومواصلة العمل من أجل انطلاق البطولة في موعدها دون أي تأجيل.

وقال البيان: “توصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وحكومة الكاميرون إلى أرضية مشتركة بشأن نهج المنافسة في جانفي، على أن يتم الكشف عن تفاصيل ونتائج هذه المناقشات في وقت لاحق “.

وكثر الحديث مؤخرا عن إمكانية تأجيل أو إلغاء كأس إفريقيا 2022 بالكامرون، وأكدت تقارير إعلامية أن “الكاف” تتجه نحو قرار الإلغاء، حيث قالت “أر أم سي سبورت” أن “الكاف ستعلن عن إلغاء نسخة الكامرون، ليأتي رد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ببيان يؤكد من خلاله إقامة العرس الإفريقي في موعده المحدد.