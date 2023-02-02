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رياضة

الكاف يغيّر طاقم تحكيم مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

عمر سلامي
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الكاف يغيّر طاقم تحكيم مباراة الزمالك وشباب بلوزداد
ح.م
لاعبو شباب بلوزداد

قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بتغيير طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد، لحساب مباريات الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقرّر الكاف إسناد مهمة إدارة المباراة لطاقم تحكيم سنغالي بدلا من طاقم التحكيم البوروندي، الذي تم تعيينه سابقا.
ويتكون طاقم التحكيم السنغالي من الحكم الرئيسي “إيسي إس واي” والمساعدان الحاجي مالك سامبا ونوها بانغورا و الحكم الرابع أدالبرت ضيوف .
ويواجه فريق شباب بلوزداد، يوم 10 فيفري الجاري، مضيفه الزمالك المصري، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

ويتواجد شباب بلوزداد في المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك والترجي التونسي والمريخ السوداني.

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