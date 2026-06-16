الكرة الإفريقية في المونديال الموسع… هيبة جيل وعقبات بداية

بتمثيل قياسي غير مسبوق

تشهد ملاعب كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية فصلا تاريخيا جديدا للكرة الإفريقية في نهائيات كأس العالم 2026، حيث تشارك القارة بتمثيل قياسي غير مسبوق في هذه النسخة الموسعة التي تضم ثمانية وأربعين منتخبا، هذا التوسع لم يمنح فقط مقاعد إضافية للمنتخبات الإفريقية، بل وضعها أمام مسؤولية كبرى لإثبات أحقيتها ومقارعة عمالقة اللعبة على المسرح العالمي الأكبر، في ظل نظام بطولة يتيح لأفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث العبور نحو الأدوار الإقصائية إلى جانب متصدري المجموعات والوصيف.

جاءت النتائج الأولية للمنتخبات الإفريقية التي قصّت شريط البطولة متباينة ومثيرة للجدل، حيث حقق المنتخب المصري بداية واعدة للغاية وفرض تعادلا ثمينا ومستحقا بنتيجة هدف لمثله أمام نظيره البلجيكي المدجج بالنجوم في سياتل، ليرفع الفراعنة حظوظهم في التأهل عن المجموعة السابعة بشكل كبير نظرا لطبيعة المواجهات المتبقية أمام إيران ونيوزيلندا، إذ تبدو بطاقة العبور في المتناول بنسبة تتجاوز السبعين بالمائة إذا ما تم الحفاظ على هذا التنظيم التكتيكي الرفيع، وفي المقابل، تلقى المنتخب التونسي صدمة قوية ومباغتة في المجموعة السادسة إثر خسارته الثقيلة أمام منتخب السويد بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، وهي النتيجة التي تعقد حسابات “نسور قرطاج” وتجعل حظوظهم في بلوغ الدور الثاني ضئيلة ورهينة تحقيق انتفاضة شبه إعجازية أمام اليابان وهولندا في الجولتين القادمتين لتفادي الخروج المبكر بفارق الأهداف.

وعلى صعيد بقية المواجهات الإفريقية التي لعبت بالفعل، بصمت ساحل العاج على انطلاقة مثالية في المجموعة الخامسة بانتزاعها فوزا ثمينا بهدف نظيف أمام الإكوادور، مما يمنح الفيلة أفضلية واضحة لحسم إحدى بطاقتي التأهل المباشر قبل الصدام المرتقب مع ألمانيا، وفجّر منتخب الرأس الأخضر واحدة من أبرز مفاجآت الجولة الأولى بانتزاع تعادل تاريخي سلبي من دون أهداف أمام المنتخب الإسباني في أتلانتا، محييا آمالا عريضة في المنافسة على إحدى بطاقات العبور، وفي المقابل، تعثر منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى بالخسارة أمام المكسيك بهدفين دون رد، مما يفرض على “البافانا” حصد النقاط الكاملة في المواجهتين القادمتين لإنقاذ آمالهم.

وتتجه الأنظار الآن نحو بقية سفراء القارة السمراء الذين يتأهبون لخوض اختبارات قاسية وشديدة الصعوبة لإنهاء مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث يصطدم المنتخب السنغالي ببطل العالم الأسبق منتخب فرنسا في مواجهة العيار الثقيل لحساب المجموعة التاسعة، بينما يخرج المنتخب الجزائري لمواجهة نارية أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في المجموعة العاشرة، في حين ينتظر غانا اختبارا متوازنا ضد بنما في المجموعة الثانية عشرة، وتستعد جمهورية الكونغو الديمقراطية لمقارعة البرتغال في المجموعة الحادية عشرة، لتبقى الآمال معلقة على قدرة المنظومة الإفريقية في استيعاب ضغط البدايات وتحويل الطموحات التاريخية إلى واقع ملموس في الأدوار الإقصائية للمونديال.