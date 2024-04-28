الكشف عن اسم ملعب مباراة أوغندا والجزائر

اتّضحت الرّؤية إلى حدّ كبير، بِشأن الملعب الذي سيحتضن مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومُضيّفه الأوغندي.

وتُقام هذه المواجهة في فترة ما بين الـ 3 والـ 11 من جوان المقبل، لِحساب الجولة الرّابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأنهت السلطات الرياضية الأوغندية عملية ترميم “الملعب الوطني نيلسون مانديلا” (الصّور الأربع المُدرجة)، بعد أن أُغلقت أبوابه منذ مدّة تزيد عن أربع سنوات.

وشملت عملية الترميم وضع بساط طبيعي جديد، وتنصيب مقاعد في المدرّجات، وأعمدة الإنارة، ومرافق أُخرى. تقول الصّحيفة الأوغندية “مونتيور” في أحدث تقرير لها بِهذا الشّأن.

ويعتزم اتحاد الكرة الأوغندي وضع هذا الملعب تحت التجربة الأربعاء المقبل، من خلال تنظيم مقابلتَين بِرسم الجولة الـ 26 من عمر البطولة المحلّية. ثم ينتظر قدوم بعثة “الكاف”، على أمل منح الضّوء الأخضر لِاحتضان المقابلات الدولية.

ووفقا للمصدر، فإن اتحاد الكرة المحلّي يُخطّط لِإقامة مُواجهتَي بوتسوانا (الجولة الثالثة) والجزائر في تصفيات المونديال، شهر جوان المقبل، بـ “الملعب الوطني نيلسون مانديلا”. المنشأة الرّياضية التي دُشّنت عام 1997، وتقع في العاصمة كامبالا، وتتّسع لِنحو 45 ألف مُتفرّج.

وكان منتخب أوغندا قد واجه الضيف الجزائري في جوان 2023، ضمن إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، بِملعب “جابوما” الذي يقع في مدينة دوالا الكاميرونية. لِعدم توفّر البلد على ميادين مُؤهّلة من قبل “الكاف”.