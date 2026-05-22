الكشف عن برنامج “الخضر” في تصفيات كأس إفريقيا 2027

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن برنامج لقاءات المنتخب الوطني في تصفيات كأس إفريقيا 2027.

ويستهل “الخضر” مشوارهم في التصفيات بمواجهة منتخب زامبيا بالجزائر، ثم التنقل إلى بورندي، وبرمجت المبارتان في الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

ويواجه “الخضر” منتخب الطوغو ذهابا ثم إيابا في الجولتين الثالثة والرابعة، في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر.

وفي الفترة الأخيرة من التصفيات والمحددة من 22 إلى 30 مارس من السنة المقبلة، يتنقل “الخضر” إلى زامبيا ثم يستقبلون بورندي، لحساب الجولتين الخامسة والسادسة.