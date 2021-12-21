الكشف عن عدد العاملين بقطاع الفلاحة في الجزائر

كشف وزير الفلاحة، محمد عبد الحفيظ هني، الاثنين، ان قطاعه يحصي 2.6 مليون منصب شغل، أي ما يعادل 20 بالمائة من اليد العاملة في الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة “أشرف السيد محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوم أمس الاثنين 20 ديسمبر 2021، على افتتاح ورشة تقنية حول تطوير الإنتاج الفلاحي، الذي نظم على هامش الطبعة 29 لمعرض الإنتاج الوطني، المنظم بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة”.

وأضاف “نسبة التشغيل بلغت 20 بالمائة من اليد العاملة، مايعادل 2.6 مليون منصب شغل، منوها بالقدرات الكامنة في القطاع من حيث الموارد الطبيعية والبشرية”.

وأشار إلى “ان السيد الوزير نوه بالنتائج المحققة من طرف القطاع، الذي بلغ نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الوطني الخام 14,1 بالمائة سنة 2020 مقابل 12,4 بالمائة سنة 2019، وهي نتائج جد إيجابية على المستوى الاقتصادي وكذا من ناحية تعزيز الأمن الغذائي“.

وأوضح “ويعتبر الاهتمام الذي يوليه الشباب للقطاع الفلاحي حاليا من بين الروافد الداعمة للفلاحة في الجزائر”.

وتابع “اعتبر السيد الوزير ان الإنتاج الفلاحي الذي قطع اشواطا كبيرة من حيث الكمية والنوعية بحاجة حاليا إلى بذل جهود اضافية من حيث التثمين لاسيما التحويل والتصدير، مشيرا إلى وجود نقائص في الامكانيات اللوجستية“.