الكشف عن موعد دخول ميناء النزهة “الصابلات” حيز الخدمة

أكدت مديرة البحرية التجارية والموانئ مقداد دنيا، الأربعاء، أنه سيتم قريبا تدشين ميناء الصابلات بالجزائر العاصمة والذي سيخخص للنزهة البحرية.

وأوضحت مقداد دنيا خلال استضافتها ببرنامج “الشروق مورنينغ” أنه تم الشروع في انجاز 5 مشاريع جديدة عبر الوطن مخصصة للنزهة البحرية.

من جهة أخرى، تحدثت مديرة البحرية التجارية عن الضجة التي أثارتها صور سفينة “باجي مختار 3” بعد رحلتها الأولى، مؤكدة أن التحقيق جار لمعاقبة المسافرين الذين لم يحافظوا على نظافة هذه السفينة.

وحول موضوع السفن المحتجرة أكدت ضيفة المورنينغ أنه تم تحرير 3 سفن من بين الـ 5 محجوزة، مشيرة إلى أنه يجري حاليا التفاوض من أجل تحرير السفينتين قيد الحجز.

وكشفت مقداد دنيا أن توقيف السفن الجزائرية كان بسبب عيوب تخالف أحكام الاتفاقيات الدولية.