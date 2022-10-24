الكوكي يُقاضي الوفاق وسرار يستغيث بـ “مير” سطيف

رفع التقني التونسي نبيل الكوكي شكوى إلى “الفيفا”، يُطالبها بِإنصافه في قضيته مع إدارة نادي وفاق سطيف.

وكان التقني الكوكي قد باشر مهام تدريب الوفاق في أكتوبر 2019، وواصل عمله حتى تاريخ فيفري 2022، موعد إقالته من إدارة نادي “النّسر الأسود”. وبعد هذا القرار احتجّ الكوكي على عدم نيل مستحقات مالية عالقة قدّرها بِأربعة ملايير سنتيم.

وتُعاني إدارة نادي “النّسر الأسود” ضائقة مالية حادّة مع بداية الموسم الجديد، حتى أن قميص فريقها الكروي في مقابلات البطولة الوطنية “فارغ”، ولا يُزيّنه أيّ اسم لِشركة مُموّلة للنادي، بِاستثناء رمزَي النادي والمؤسّسة التي صنعت اللّباس الرياضي.

ويُشْتَمُّ من اختيار التقني التونسي هذا التوقيت لِرفع شكوى إلى “الفيفا”، رائحة التأثير السلبي على معنويات أسرة الوفاق، ذلك أن نبيل الكوكي سيقود فريقه شباب بلوزداد هذه الثلاثاء في مواجهة المضيف نادي وفاق سطيف، بِرسم مباراة متأخّرة من منافسة البطولة الوطنية. خاصة وأن زملاء القائد ومتوسط الميدان أحمد كندوسي عادوا في الجولة الماضي بِانتصار ثمين خارج القواعد أمام شبيبة القبائل (2-3)، ويُريد الكوكي إخماد “انتفاضة” الوفاق.

وفي سياق ذي صلة، استقبل رئيس نادي وفاق سطيف عبد الحكيم سرار، الثلاثاء، بِمكتبه رئيس المجلس الشعبي البلدي لِعاصمة الهضاب العليا. وحينها التزم المسؤول المحلّي بِدعم الوفاق ماليا. ما يمنح جرعة أوكسجين لِرجال المدرب حسام البدري.