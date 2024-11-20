اللباس التقليدي في البيض.. الحواق والبثرور وفستان الشرق

لكل منطقة في بلادنا عاداتها وتقاليدها ولباسها، ما يجعل من الجزائر بلاد التنوع بامتياز، على غرار منطقة البيض المشهورة بطقسها الخاص وأيضا بلباسها التقليدي الأنيق والفريد من نوعه وبياضه الذي يشبه بلورات الثلج المتساقطة على الكثبان.

أشهر لباس للمرأة في منطقة البيض يطلق عليه اسم لباس الشرق، وهو فستان من قماش خفيف ومزركش يتم تفصيله وخياطته بطريقة بسيطة يختلف عن اللباس النايلي في أكمامه وفي نوعية القماش وفي بساطته مقارنة بالبذخ النايلي الذي يشبه لباس حريم السلطان.

لباس الشرق تلبسه نساء البيض الكبيرات في السن و”الهمة”، وله مكانة خاصة في تصديرة عروس البيض، ويكون هذا الزي الأنيق واسعا وفضفاضا مما يعكس حياء المرأة في البيض. وككل لباس تقليدي أدخلت عليه بعض التعديلات مما يتلاءم مع العصر فصارت الفتيات تعتمده أيضا.

فستان الشامية

يبدو أن هناك تأثيرا واضحا من المشرق العربي في تسمية الألبسة التقليدية في منطقة البيض، والدليل ثاني أشهر لباس تقليدي بعد لباس الشرق هو الذي أطلق عليه اسم “فستان الشامية”، وهو فستان أكمامه طويلة وتوجد به طيات مصنوعة بما يسمى “التشرشيفة”، وهو عبارة عن قماش يتدلى من أعلى الصـدر إلى فوق الركبتيـن، ويكون هذا القماش من نفس قماش الفستان وهذا ما يعرف بالشامية، كما يكون مزين بشرائط من حرير على حافة الأكمام وحول حافة الشامية وفي أسفل الفستان أي بشكل محاط عليه.

الحواق

بعد لباس الشرق والشامية يأتي “الحواق” في درجة لا تقل أهمية، فهو قطعة محبوبة عند النساء الناضجات، ولا تخرج عروس من بيت والدها إلا وفي حقيبتها الحواق.

الحواق عبارة عن قماش من نوع خاص يفصـل على شكل شريط طويل غالبا ما يكون أبيضا تلفه المرأة حول رأسها بعد أن تصنع ما يسمى ب “المقرون”.

لكن ما هذا المقرون؟ هو قمـاش من الفينة تضعه المـرأة على رأسها ليتدلى على كتفيها وتلف حوله ما يسمى بالحواق، وقد يكون مصنوع هذا الأخير من قماش أو صوف وترتدي كلاهما حسب حالة الجو.

البثرور

لكل جزائرية حزامها وللمرأة في البيض “البثرور” وهو حزام مصنوع من الصوف أو الخيط تشد المرأة به وسطها ويكون مزركش ومزين في نهايته.

مجوهرات نساء البيض

نساء البيض يملكن عديد المجوهرات على غرار كل الجزائريات اللواتي اشتهرن منذ القدم بقطع الذهب المصنوعة بدقة وذوق عاليين. أشهر المجوهرات في البيض هي الأساور مثل سوار الصم والزهر، والمشاريف كبيرة الحجم والأخراص التي تصنع من المرجان وتزين بكويرات من الذهب. تزين المرأة كاحلها بالبريم والخلخال والذوادي الذي يقفل بمفتاح فضي صغير، أما الخصر فيزين بالحزامة وهي محزمة من الفضة.

ماذا عن الرجل في البيض؟

الرجال في البيض يشتهرون بالجلابة الرجالية أو ما يعرف بالقندورة أو القشابية وهي مصدر فخر لهم بالإضافة إلى كونها اللباس الوحيد الذي يقي من البرد الشديد في المنطقة.