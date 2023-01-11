اللحوم الحمراء بسعر لا يتجاوز 1200 دج قبل رمضان

عمليات استيراد من أمريكا الجنوبية ودول شقيقة

سيتم توفير اللحوم الحمراء قبل حلول شهر رمضان المقبل بسعر لا يتجاوز 1200 دج للكلغ الواحد، حسب ما كشف عنه الأربعاء الرئيس المدير العام للجزائرية للحوم الحمراء (ألفيار) لمين دراجي.

وأوضح ذات المتحدث في تصريح صحفي على هامش الاحتفال بالذكرى الـ 48 لتأسيس للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الذي احتضنته ولاية برج بوعريريج بحضور الأمين العام لهذا الاتحاد، عبد اللطيف ديلمي، أنه “تحسبا لشهر رمضان سيتم استيراد كميات كبيرة من اللحوم الحمراء من دول شقيقة وأخرى من أمريكا الجنوبية”، مبرزا أن “سعرها لن يتجاوز 1200 دج للكلغ الواحد”.

وأضاف المسؤول نفسه أن هذه اللحوم المستوردة ستكون “متوفرة عبر القطر الوطني وستساهم بشكل فعال في استقرار الأسعار وكسر المضاربة”، مفيدا بأنه سيتم استقدام كميات أخرى من اللحوم لذات الغرض من ولايات الجنوب الجزائري مثل ما تم العمل به خلال السنوات الماضية.

وتندرج هذه العملية في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العمومية بشأن مرافقة متابعة الفلاحين خصوصا في الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب الحالة المناخية الصعبة والجفاف الذي أدى إلى غلاء الحبوب في الأسواق العالمية وأثر سلبا على الثروة الحيوانية، حسب ما أشار إليه ذات المصدر.