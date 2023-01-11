-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
عمليات استيراد من أمريكا الجنوبية ودول شقيقة

اللحوم الحمراء بسعر لا يتجاوز 1200 دج قبل رمضان

ق. و
  • 250
  • 0
اللحوم الحمراء بسعر لا يتجاوز 1200 دج قبل رمضان
أرشيف

سيتم توفير اللحوم الحمراء قبل حلول شهر رمضان المقبل بسعر لا يتجاوز 1200 دج للكلغ الواحد، حسب ما كشف عنه الأربعاء الرئيس المدير العام للجزائرية للحوم الحمراء (ألفيار) لمين دراجي.

وأوضح ذات المتحدث في تصريح صحفي على هامش الاحتفال بالذكرى الـ 48 لتأسيس للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الذي احتضنته ولاية برج بوعريريج بحضور الأمين العام لهذا الاتحاد، عبد اللطيف ديلمي، أنه “تحسبا لشهر رمضان سيتم استيراد كميات كبيرة من اللحوم الحمراء من دول شقيقة وأخرى من أمريكا الجنوبية”، مبرزا أن “سعرها لن يتجاوز 1200 دج للكلغ الواحد”.

وأضاف المسؤول نفسه أن هذه اللحوم المستوردة ستكون “متوفرة عبر القطر الوطني وستساهم بشكل فعال في استقرار الأسعار وكسر المضاربة”، مفيدا بأنه سيتم استقدام كميات أخرى من اللحوم لذات الغرض من ولايات الجنوب الجزائري مثل ما تم العمل به خلال السنوات الماضية.

وتندرج هذه العملية في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العمومية بشأن مرافقة متابعة الفلاحين خصوصا في الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب الحالة المناخية الصعبة والجفاف الذي أدى إلى غلاء الحبوب في الأسواق العالمية وأثر سلبا على الثروة الحيوانية، حسب ما أشار إليه ذات المصدر.

مقالات ذات صلة
هذه مخرجات جلسات المشاورات الجزائرية الرومانية

هذه مخرجات جلسات المشاورات الجزائرية الرومانية

600 ألف ترشيح للمنافسة على 6010 مقعد للدكتوراه

600 ألف ترشيح للمنافسة على 6010 مقعد للدكتوراه

ميناء وهران متهم بتشويه المحيط عشية “الشان”

ميناء وهران متهم بتشويه المحيط عشية “الشان”

مرَاد: المنيعة لها كل القدرات لتصبح قطبا فلاحيا

مرَاد: المنيعة لها كل القدرات لتصبح قطبا فلاحيا

نديّة الجزائر الجديدة تنسف أحلام الاستعماريّين الفرنسيين

نديّة الجزائر الجديدة تنسف أحلام الاستعماريّين الفرنسيين

منصة رقمية لإحصاء حاملي الدكتوراه

منصة رقمية لإحصاء حاملي الدكتوراه

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد