الليتواني فيسيوس نيكولاس يتوّج بالمرحلة السابعة من طواف الجزائر الدولي

توّج الدراج الليتواني كليما فيسيوس نيكولاس، بالمرحلة السابعة من الطبعة الـ26 لطواف الجزائر الدولي للدراجات.

وأقيمت المرحلة السابعة أمس الخميس، ضمن مسار الشلف-الشلف على مسافة 98.7 كلم، وفاز بها الدراج الليتواني كليمافيسيوس نيكولاس بالمرتبة الأولى ليتوّج بالقميص الأزرق لهذه المنافسة.

وحافظ البلجيكي لورسين يوربن، على القميص الأصفر كمتصدر للترتيب العام، للمرة السادسة على التوالي، كما حافظ مواطنه سانتي باتريك على القميص الأخضر كأسرع دراج.

وعاد القميص الأبيض المنقط بالأحمر للدراج المتسلق، للألماني مايكال بسكال.

وفاز الأندونيسي ريزقي ديماس بالقميص الأبيض الخاص بأحسن دراج لأقل من 23 سنة.

وعاد القميص البرتقالي لأحسن دراج مقاوم للجزائري بادليس سليمان من فريق خميس مليانة.

ونال حمزة ياسين من فريق مدار برو القميص الأسود كأحسن دراج جزائري، خلال هذه المرحلة.

وسيخوض الدراجون اليوم الجمعة المرحلة الثامنة من الشلف إلى حمام ريغة على مسافة 125 كلم.

وسيكون الانطلاق من وسط مدينة الشلف، مرورا ببلديات أم الدروع ووادي الفضة عبر الطريق الوطني رقم 4، وصولا إلى حمام ريغة بولاية عين الدفلى.

