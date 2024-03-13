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المبعوث الخاص لرئيس أذربيجان في الجزائر

الشروق أونلاين
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المبعوث الخاص لرئيس أذربيجان في الجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

بتكليف من رئيس الجمهورية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الأربعاء، المبعوث الخاص لرئيس أذربيجان إلتشين أميربايوف.

وأشاد الطرفان في حديثهما، حسب ما ذكره بيان للوزارة، بالزخم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين. وأكدا “ضرورة الدفع بها إلى مجالات أوسع، لاسيما في الميدان الإقتصادي”.

“وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. التي تتزامن مع إحياء البلدين هذا العام للذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما”، يضيف البيان.

كما بحث الطرفان:

مُستجدات الأوضاع في فضائي انتمائهما الإقليمي. وتبادلا الرؤى والتحاليل حول الجوانب المتعلقة بمسألة الانتقال الطاقوي. في سياق مخرجات القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي احتضنتها الجزائر مؤخرا، واستعداد أذربيجان لتنظيم مؤتمر باكو حول التغيرات المناخية (COP29) شهر نوفمبر المقبل.

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