المبعوث الخاص لرئيس أذربيجان في الجزائر

بتكليف من رئيس الجمهورية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الأربعاء، المبعوث الخاص لرئيس أذربيجان إلتشين أميربايوف.

وأشاد الطرفان في حديثهما، حسب ما ذكره بيان للوزارة، بالزخم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين. وأكدا “ضرورة الدفع بها إلى مجالات أوسع، لاسيما في الميدان الإقتصادي”.

“وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. التي تتزامن مع إحياء البلدين هذا العام للذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما”، يضيف البيان.

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