المجاهد والوزير الأسبق الساسي لعموري في ذمة الله

توفي المجاهد والوزير الأسبق للشؤون الدينية والأوقاف الساسي لعموري، عن عمر يناهز 83 عاما، حسب ما أكدته وزارة المجاهدين وذوي الحقوق يوم السبت.

الفقيد من مواليد 1940 بولاية ميلة. وقد التحق إبان ثورة التحرير بصفوف المنظمة المدنية لجيش التحرير الوطني، بالولاية الثانية التاريخية. وسُجن المجاهد في الفترة ما بين 1957 إلى 1962.

وشغل المجاهد الراحل منصب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، سنة 1992، في حكومة سيد أحمد غزالي. ثم في سنة 1994 في حكومة مقداد سيفي.

وقدّم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، “تعزيته إلى أسرة المرحوم، داعيا الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يرزق أهله وذويه صبرا جميلا”.