 المجلس الدولي لكتب اليافعين يدعو إلى تعزيز الحضور العربي

الشارقة تحتضن الاجتماع الإقليمي العربي الأول

ركزت أشغال الاجتماع الإقليمي العربي الأول للمجلس الدولي لكتب اليافعين، الذي نظمه “المجلس الإماراتي لكتب اليافعين” بإمارة الشارقة واحتضنته مكتبة الحكمة بالتزامن مع فعاليات المهرجان القرائي للطفل على اهمية وضرورة توسيع التمثيل العربي في المجلس وتطرق المتحدثون الى السبل والاليات التي تسمح بعضوية الدول العربية التي لم تلتحق لحد الان بهذه المؤسسة.

وعرض المجلس الإماراتي لكتب اليافعين تجربته باعتباره كان سباقا الى اطلاق مبادرات سابقة كثيرة صبت في هذا الاتجاه حيث تعاون مع المجلس الدولي، وتواصل مع وزارات الثقافة والمؤسسات المختصة في عدد من الدول العربية، لتنسيق مشاركة ممثلين عنها في الاجتماع.

المديرة التنفيذية للمجلس الدولي لكتب اليافعين للشروق : نتمنى انضمام الجزائر قريبا

وشرح المشاركون الامتيازات والفرص التي يمكن ان يقدمها الانضمام لهذه الهيئة الدولية خاصة ما يتعلق بامكانية وسهولة مشاركة الأعضاء في الجوائز الدولية المنظمة وبرامج وفعاليات مختلفة من شانها التحفيز على الكتابة والنشر للطفل.

وحرصت المديرة التنفيذية للمجلس الدولي لكتب اليافعين في نفس السياق على تقديم عددا من التجارب في مختلف الدول الاعضاء وركزت خلال عرضها لهذه التجارب بالصور ولغة الارقام على الاضافة المعرفية والثقافية في المناطق التي تعيش الفقر والحروب.

وأشادت في لقاء مع الشروق على هامش زيارة الوفد اليوم الى مهرجان الشارقة القرائي باكسبو الشارقة بجهود المجلس منذ تاسيسه عام 1953 في زيورخ بسويسرا .وعبرت عن امتنانها لمبادرة المجلس الاماراتي في تنظيم الاجتماع الاقليمي العربي الاول بحضور 7 دول لأنه -حسبها- سمح بتوشيح الرؤية أكثر وبتحسيس الحضور بأهمية البحث عن آليات عملية تمكنهم من الانضمام وفتح فرع.

وقالت للشروق في نفس السياق “أتمنى أن تتواصل معنا هيئة كتاب أو ناشرين من الجزائر مثلا. ولدت في الجزائر وعشت عشر سنوات ثم زرتها من فترة قصيرة واعرف ان انضمامها للمجلس من شانه فتح فرص ومبادرات لدعم الاطفال والناشئة وتوفير الكتاب وايضا حتى تتمكن من المشاركة في مختلف المسابقات والجوائز والفعاليات “.

كما أشارت كارولينا -حسب بيان المهرجان القرائي تلقت الشروق نسخة منه -الى معايير وأولويات المجلس الدولي لكتب اليافعين لقبول أعضاء جدد، أن تتضمن طلبات ترشحهم مبادرات وبرامج، تراعي الاستدامة، وأن تتميز بالشمولية والتنوّع تجاه استهدافها الفئات العاملة في مجال كتب اليافعين، موضحة أن استدامة الموارد المالية واحدة من المعايير الضرورية لدى المجلس الدولي لكتب اليافعين. من جهتها أشارت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في لقاء مع الشروق ، الى الكثير من التجارب الناجحة منذ تأسيسه في 2010 ورئيسه الفخري بدور سلطان القاسمي.

رئيسة المجلس الإماراتي للشروق: جائزة اتصالات و “كان يا مكان” بداية التحدي

وقالت “نسعى لاثراء مكتبة الطفل العربي بافضل واهم الكتب من خلال جائزة اتصالات للطفل و”كان يا ما كان” لتشجيع الناشرين بالمساهمة في ايصال الكتاب الى الطفل في مختلف انحاء العالم وكانت لنا تجربة مهمة في مصر في توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال واليافعين في جميع أنحاء العالم.

للإشارة ترأست الاجتماع الإقليمي العربي الأول مروة عبيد العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، بحضور كارولينا باليستر، المديرة التنفيذية للمجلس الدولي لكتب اليافعين، وممثلين عن المجالس العربية الأعضاء في “المجلس الدولي لكتب اليافعين”، والتي ضمت كلاً من ناديا الخولي، ممثلة جمهورية مصر العربية، وهديل مقدادي، ممثلة عن المملكة الأردنية الهاشمية، وشيرين كريدية، ممثلة الجمهورية اللبنانية.