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المجلس العسكري في النيجر ينفي طرد سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا

الشروق أونلاين
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المجلس العسكري في النيجر ينفي طرد سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا
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تظاهرة مؤيدة لقادة الانقلاب في النيجر

نفى المجلس العسكري في النيجر يوم السبت، ما تداولته وسائل إعلام حول إمهال سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد.

جاء هذا في بيان صدر عن وزارة الخارجية في الحكومة الانتقالية المعينة من قبل المجلس العسكري، عقب انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وذكر البيان أن ما تمّ تداوله عن اعتبار السفراء المذكورين أشخاصا غير مرغوب فيهم بالنيجر “لا يعكس الحقيقة”. مؤكدا في نفس الوقت اتخاذ نفس الإجراء تجاه سفير فرنسا سيفلان إيتي.

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