المحاسبون يطالبون بحصرية المهنة للمعتمدين

دعوا لاعتماد سلم أتعاب موحد وتكوين إلزامي للمهنيين

أكد الأمين العام للفيدرالية الجزائرية لمهنيي المحاسبة، مهدي دغي، أن التحولات التنظيمية الأخيرة، إلى جانب ارتفاع مستوى الالتزامات المهنية المفروضة على محاسبي الحسابات ومهنيي التدقيق، تستدعي مواصلة تطوير الإطار الذي ينظم هذه المهنة الحيوية داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية.

وأوضح دغي في بيان تلقته “الشروق”، أن مهام مكاتب المحاسبة لم تعد تقتصر فقط على إعداد القوائم المالية والتصريحات الجبائية والاجتماعية، بل أصبحت تشمل أيضاً أدواراً إضافية تتعلق بالمتابعة المهنية والإخطار والمرافقة، وهو ما يعزز مكانة المحاسب كشريك أساسي في دعم الشفافية وتحسين الحوكمة داخل المؤسسات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أهمية مواصلة العمل على استكمال بعض الجوانب التنظيمية، بما يساهم في تعزيز اللجوء إلى المهنيين المعتمدين في إعداد القوائم المالية والتصريحات، الأمر الذي من شأنه دعم جودة المعلومات المالية وتوحيد الممارسات المحاسبية.

كما شدد الأمين العام للفيدرالية على ضرورة ترسيخ النظرة الحديثة للمحاسب باعتباره شريكاً فاعلا في نجاح المؤسسة الاقتصادية، وليس مجرد معدّ للبيانات المالية، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية ومتطلبات الشفافية.

ولتحقيق ذلك، اقترح دغي جملة من المحاور الأساسية، من بينها تعزيز مكانة المهنيين المعتمدين في مسك المحاسبة وإعداد القوائم المالية والتصريحات، بما يضمن مزيداً من الدقة والموثوقية في المعطيات المالية.

كما دعا إلى دراسة إمكانية إرساء سلم أتعاب موحد يتم تحيينه دورياً، بما يعكس حجم المسؤوليات والالتزامات المهنية، إلى جانب دعم برامج التكوين المستمر والإجباري لفائدة المهنيين، قصد مواكبة المستجدات الاقتصادية والتشريعية وتطوير الأداء المهني.

وفي السياق ذاته، أكد دغي أهمية تعزيز آليات الرقابة على المهنة، ومواصلة الجهود الرامية إلى محاربة مختلف الممارسات غير النظامية التي قد تمس بصورة وموثوقية قطاع المحاسبة والتدقيق، بما يساهم في دعم الشفافية وترسيخ قواعد الحوكمة داخل المؤسسات.