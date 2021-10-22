المحكمة الإدارية تأمر بتأجيل انتخابات المحامين بالعاصمة

إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع

أمرت المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة ببئر مراد رايس الخميس بتأجيل انتخابات مجلس منظمة محامي الجزائر العاصمة المزمع إجراؤها يوم 23 أكتوبر الجاري إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع المرفوعة أمامها.

وقبيل ساعات من إجراء الانتخابات التي ترشح لها حوالي 150 محام ومحامية تابعين لمنظمة الجزائر العاصمة وهذا ضمن خمس قوائم، أصدرت المحكمة الإدارية أمرا في الدعوى الاستعجالية المرفوعة أمامها والتي سجلها ثلاثة محامين أعضاء سابقين بمجلس نقابة العاصمة ومترشحين للانتخابات الحالية، إذ أمرت المحكمة بوقف إجراء الانتخابات المبرمجة يوم السبت 23 أكتوبر 2021 وهذا إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع التي تخص تحيين جدول المحامين والذي يضم حوالي 6 آلاف محام، والذي لم يتم تحيينه -حسب ما ورد في العريضة المودعة – منذ آخر انتخابات، فضلا عن وجود خرق في الإجراءات بعد ما تمت المصادقة على الجدول يوم 17 أكتوبر الجاري، في حين أن القانون ينص على ذلك قبل استدعاء الهيئة الناخبة.

وقدم ثلاثة محامين دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية الكائن مقرها ببئر مراد رايس، ضد منظمة المحامين الممثلة من طرف النقيب عبد المجيد سيليني، بغرض تأجيل الانتخابات المزمع انطلاقها اليوم السبت بمقر مجلس قضاء العاصمة، حيث تضمنت العريضة المودعة أمام القسم الاستعجالي ساعة بساعة، إرجاء موعد الانتخابات المقررة يوم 25 أكتوبر الجاري، إلى تاريخ لاحق، وهذا إلى غاية تحيين جدول المحامين الذي يمثل البيئة الناخبة، مع تعيين لجة خاصة تتكفل بتسيير شؤون المحامين مؤقتا إلى غاية تحديد موعد آخر لتنظيم الانتخابات.

ومعلوم أن نقابة المحامين لناحية العاصمة هي المنظمة الوحيدة التي لم تجر فيها انتخابات تجديد أعضاء النقابة في حين جرت الانتخابات في كل المنظمات الجهوية وتم اختيار النقيب الوطني الجديد منذ أشهر، واستكمالا لتجديد الأعضاء، دعا مجلس الاتحاد في مداولة له منظمة الجزائر العاصمة لإجراء الانتخابات قبل شهر جوان الفارط، إلا أنها تأخرت بسبب الموجة الثالثة لكورونا.