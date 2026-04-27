المخططات الأربعة النموذجية للارتقاء بالعاصمة تحت مجهر البرلمان

أعضاء بمجلس الأمة في زيارة استعلامية لاستشراف رؤية متكاملة ودقيقة:

شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، الاثنين، في زيارة استعلامية إلى ولاية الجزائر، بهدف استشراف رؤية متكاملة ودقيقة لواقع المرفق العمومي على مستوى الولاية، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأفاد المصدر بأن هذه الزيارة التي جاءت بتكليف من رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، ترمي إلى “استشراف رؤية متكاملة ودقيقة لواقع المرفق العمومي على مستوى الولاية، والوقوف على مدى استجابته لانشغالات المواطنين وتطلعاتهم، وذلك انسجاما مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تحديث الإدارة، تحسين جودة الخدمة العمومية، ترسيخ دعائم الشفافية وتعزيز النجاعة في التسيير العمومي”.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد الوزير، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي بأهمية هذه الزيارة التي تندرج في إطار “تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والإدارة المحلية، بما يسهم في الاستجابة الفعالة لانشغالات المواطنين، ترقية الأداء المؤسساتي، تكريس مبادئ دولة القانون وترسيخ دعائم مؤسساتها”.

وفي هذا الإطار، تابع الوفد عرضا مرئيا حول ولاية الجزائر، تضمن أبرز البرامج والمشاريع التنموية المسطرة للارتقاء بالعاصمة وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، علاوة على المقاربات الاستراتيجية المعتمدة، لاسيما المخططات الأربعة النموذجية.

كما أبرز العرض جهود تهيئة المرافق الرياضية وتوسيع شبكة الهياكل القاعدية، من خلال إنشاء المسابح وفتح فضاءات رياضية وثقافية، موازاة مع تنظيم مهرجانات وتظاهرات ثقافية ورياضية تسهم في تنشيط الحياة العامة، يتابع البيان. وفي السياق ذاته، قدم عرض مفصل حول مسار رقمنة مختلف هياكل ووسائل الولاية، تجسيدا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، وفق “رؤية استراتيجية مدروسة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي عبر تطوير منصات وتطبيقات رقمية حديثة”.

من جانبه، ثمن رئيس الوفد، محمد رباح الجهود المبذولة في سبيل عصرنة الولاية وتطوير أجهزتها وتحسين الظروف المعيشية لسكانها، كما أشار إلى جملة من الملاحظات التي تمحورت أساسا حول “استكمال بعض المشاريع قيد الإنجاز وصيانة عدد من الهياكل”، وفقا لما نقله البيان.

للإشارة، ستتواصل هذه الزيارة الاستعلامية يومي 28 و29 أفريل الجاري وفقا للبرنامج المسطر.