المدرب عمروش ومنتخب تنزانيا يُهدران فرصة من ذهب

لقطة من مباراة تنزانيا (بِاللّباس الأزرق) وأوغندا.

أهدر منتخب تنزانيا مساء الثلاثاء فرصة من ذهب، لِرفع فرص تأهّله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وخسرت تنزانيا بِهدف لِصفر أمام أوغندا، لِحساب الجولة الرابعة من تصفيات “كان” 2024.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة بِتنزانيا، تحت إدارة حكم الساحة إبراهيم الخليل طراوري من كوت ديفوار.

وسجّل هدف المنتخب الأوغندي المهاجم روجر ماتو في الوقت بدل الضّائع (90+1).

ويُشرف على العارضة الفنية لِمنتخب تنزانيا الثلاثي الجزائري: المدرب عادل عمروش (الصورة الأولى المُدرجة أدناه) ومساعده الأخضر عجالي (من اليسار في الصورة الثانية والأخيرة المُدرجة أدناه) ومدرب الحرّاس محمد رضا عاصمي (من اليمين في الصورة الثانية والأخيرة المُدرجة أدناه). وكان الثنائي الأخير قد مثّلا ألوان “الخضر” في التسعينيات.

وفي لقاء آخر عن الفوج السادس ذاته لُعب مساء الإثنين، فازت الجزائر خارج القواعد بِهدف لِصفر على النيجر.

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتّالي:

1- الجزائر 12ن

2- تنزانيا 4ن

3- أوغندا 4ن

4- النيجر 2ن

وفي الجولة الخامسة وقبل الأخيرة شهر جوان المقبل، يلعب “مُحاربو الصّحراء” بعيدا عن الدّيار مع أوغندا، وتستضيف تنزانيا منتخب النيجر.

وبعد تأهّل الجزائر إلى “كان” كوت ديفوار 2024، يبقى التنافس قائما على التأشيرة الثانية والأخيرة بين المنتخبات الثلاثة المتبقّية.