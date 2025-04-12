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الجزائر

المدرسة الوطنية للإدارة تفتح باب الترشح وهذه شروط الالتحاق بها

الشروق أونلاين
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المدرسة الوطنية للإدارة تفتح باب الترشح وهذه شروط الالتحاق بها
ح. م
المدرسة الوطنية للإدارة

أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري” في بيان لها اليوم السبت، 12 أفريل، عن فتح مسابقة وطنية على أساس الاختبارات لتوظيف ثمانين تلميذا لدورة 2025.

للمشاركة في المسابقة، وبالنسبة للمترشحين الخارجيين من جنسية جزائرية، يشترط:

  • أن يكونوا بالغين من العمر ثمانية وعشرون (28) سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة،
  • أن يكونوا متحصلين على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر المدارس العليا ذات التكوين المدمج (خمس سنوات) أو شهادة معادلة لها في الميادين التالية: الحقوق، العلوم الاقتصادية علوم التسيير، العلوم التجارية، العلوم المالية والمحاسبة ، المناجمنت والعلوم السياسية.
  • أن يكون المترشحون حائزين على الشهادة المطلوبة بتصنيف “أ” أو “ب” فقط.
  • يجب أن يكون المترشحون حاصلين على شهادة البكالوريا وفي وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.

أما فيما يخص المترشحين الموظفين فيشترط أن يكونوا مرسمين، وأن يثبتوا على الأقل 3 سنوات من الأقدمية عند تاريخ إجراء المسابقة، وألا تتجاوز أعمارهم 32 سنة عند تاريخ إجراء المسابقة. كذلك أن يكونوا حائزين على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة ماستر المدارس العليا ذات التكوين المدمج (خمس سنوات) أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في إحدى الميادين المشار إليها أعلاه وبنفس شروط التصنيف “أ” أو “ب”.

كما يجب أن يكون المترشحون حاصلين على شهادة البكالوريا وفي وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر موقع المدرسة من اليوم السبت 11 أفريل إلى غاية 4 ماي 2025.

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