المرآة مهمة لتطوير مهارات طفلك لكن عليك الحذر!

الطفل والمرايا، علاقة حب لا تنتهي حيث ينبهر بسطوها ولمعانها ويستمتع كثيرا بالنظر إليها فيتولد الشعور لديه للإمساك بهذا الشيئ بيديه الصغيرتين محاولا اكتشاف ملامحه.

فهل كنت تعلمين يوما أنه بإمكانك استخدام المرآة لتطوير مهارات طفلك الحركية والبصرية وزيادة قوة ملاحظته والتعرف على نفسه والعالم الخارجي من حوله؟

تحديق الطفل في المرآة هل هو آمن؟

رغم بعض المفاهيم حول خطر النظر إلى المرآة، إلا أن المعلومات الحديثة تقول غير ذلك، فتواصل الطفل مع انعكاسه يمكن أن يرفع من إدراكه ووعيه لذاته، فهي بمثابة محفز حركي جيد للطفل.

ماسر حب الرضيع للتحديق في نفسه؟

رغم انسجام الطفل مع انعكاسه أمام المرآة إلا أنه لا يدرك أنه ينظر الى نفسه ويظن أنه شخص آخر يتواجد أمامه.

السر في ذلك هو المرحلة العمرية التي يمر بها كحب الأشكال والوجوه والألوان وحب الإستطلاع.

متى يبدأ الطفل بتمييز نفسه في المرآة؟

عند بلوغه الشهر الثامن من عمره حيث يصل إلى مرحلة إدراك نفسه أمامها وأنها تعكس صورته بالفعل وفي عمر السنتين يصبح الإدراك حقيقة.

فوائد اهتمام الطفل بالمرآة

ـ يمكنك استغلال تواجدك مع طفلك فهي فرصة حب لكما أمام المرآة، قومي بترديد أغنية للأطفال معه بهدف تطوير المهارات الحركية لديه.

ـ أذكري معه أمامها أعضاء جسده وآطلبي منه الإشارة إليها كالعين والأنف فهذه طريقة سريعة لإدراك أعضاء جسمه.

ـ إثراء قاموس طفلك اللغوي من خلال تعابير قسمات الوجه أمام المرآة.

ـ التنكر في زي مختلف وتجسيد لشخصيات تشتركان في معرفتها، وفقا لموقع ويب طب.

العلماء يكشفون سر الحركات التي يؤديها حينما يرى نفسه أمامها

درس علماء النفس ملاحظات عن آهتمام الطفل بصورته أمام المرآة ولاحظوا أنهم يهوون النظر إليها مطولا.

يتحدث الفيلسوف “جان لاكان” أن الطفل يدرك نفسه كأشياء منفصلة لايوجد بينها تناسق حركي أو ككتلة نفسية معنوية أو مجموعة من التصورات، هذا مايطلق عليه علماء النفس “الجسم النفساني”.

حركاته التي تخيفك “طبيعية”

يقول سارتر إن الموجود لذاته يكشف لنفسه موجودا للآخر، فالصورة في المرآة تحدد التصور الجمعي عن الشخصية وتحدد حضورها، مما يجعل الطفل يدرك معنى الغيرية ووجود الأنا والآخر أو الغير، ويعتقد أن صورته في المرآة هي مجرد صورة وليست له، وإن كان ثمة تشابه بين الصورتين فهي خطوة مهمة نحو وعي الطفل.

إعجاب بالذات عليك حمايته من هذا المرض النفسي

تقبل الطفل لشكله وإعجابه به علامة صحته النفسية، غير ذلك يمكن أن يؤدي إلى اضطراب صورة الجسم وهو مرض نفسي يؤثر سلبا على تقديره لذاته ويعرقل تواصله مع العالم، فالجسم هو بوابة عبور من الكيان النفسي إلى العالم المادي وهو العامل الذي يحدد رؤيته لنفسه وللآخرين، حسب موقع الولاء.

أضرار الوقوف أمام المرآة للطفل

الضرر الذي يمكن أن تسببه المرآة هي:

ـ أن تنكسر وتتناثر في الغرفة لذا آختاري أن تكون المرايا التي يتعامل معها طفلك مصنوعة من الزجاج السميك الذي يصعب كسره.

ـ راقبي طفلك عن بعد.

ـ لاتحرميه من آكتشاف نفسه فهي الإختيار الأفضل للأطفال في هذا السن لتعزيز نموهم وتفاعلهم مع العالم الخارجي.