“المرأة خلقت لخدمة الرجل”.. سماح أنور تثير الجدل

أثارت الفنانة المصرية الشهيرة سماح أنور جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها حول قضايا متعلقة بالمرأة.

وقالت سماح أنور، في أحدث ظهور لها إن “من أهم قضايا المرأة التي يجب مناقشتها، تنمية عقل المرأة وزيادة الوعي لديها حتى تكون جديرة بمعرفة حقوقها وواجباتها”.

وأشارت خلال مشاركتها الأولى في فعاليات الدورة العاشرة لـ”مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة”، إلى أن التعليم ليس مدارس وجامعات فقط، بل ثقافة عامة واهتمام بأمور تتمنى تحقيقها في المجتمع، وهناك تقصير من المرأة في هذا الجانب.

وأضافت أنه بعد ذلك يجب الاهتمام بوعي الرجل، بالقول: “الرجل من أول ما يقول واء بيعلموه إن المرأة عليها خدمته فقط، لكن الأصح أنها تشاركه وتؤسّس معه أسرة، فيجب أن يدرك ذلك الأمر”.