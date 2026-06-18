المرشد الإيراني يوجّه رسالة حول اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة

أكد المرشد الإيراني مجتبى الخامنئي في رسالة وجّهها يوم الخميس، موافقته على مذكرة التفاهم المبرمة لوقف الحرب بين طهران وواشنطن. مشيرا إلى أنه كان متمسّكا برؤية أخرى قبل الموافقة على الاتفاق.

وقال الخامنئي في رسالته:”من حيث المبدأ، كانت لي رؤية أخرى. لكن بناء على التعهّد الذي قدّمه الرئيس (بزشكيان)، بشأن صون حقوق الشعب الإيراني، وجبهة المقاومة. وتحمّل المسؤولية الصريحة عن ذلك، فقد وافقت على هذا الإجراء”.

وتابع المرشد الإيراني:”كما صرّحوا (أعضاء المجلس الإيراني الأعلى للأمن القومي الذي يرأسه بزشكيان) بأنهم لن يقبلوا أي تماد من الطرف الأمريكي في مطالبه”.

قبل أن يضيف:”سنكون بانتظار تحقق الشروط المذكورة، لكن من البديهي أن المفاوضات المباشرة التي ستُعقد مستقبلا، لا تعني قبول وجهة نظر العدو”.

وكشف متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق من اليوم، أنه تمّ التوقيع إلكترونيا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال المتحدث إن مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين، ستمهّد لإطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوما، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.