المركز الثقافي الأمريكي في الجزائر يفتح أبوابه من جديد

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين، الإثنين، عن فتح المركز الثقافي الأمريكي في الجزائر أبوابه مجددا أمام الجمهور.

وكشفت السفيرة الأمريكية في الجزائر خلال حفل أقامته بمقر السفارة عن استئناف أنشطة المركز الثقافي الأمريكي (ACCA) بداية من يوم غدِ الثلاثاء.

وأغلق المركز الثقافي الأمريكي بالجزئر في مارس 2020 بسبب انتشار جائحة كورونا كوفيد – 19. وصرّحت مور أوبين: “من المهم أن نعيد فتح المركز الثقافي الأمريكي، ومثل هكذا مساحات تبني الجسور بين الولايات المتحدة والجزائر”.

وأضافت السفيرة الأمريكية: “تعد المراكز الثقافية الأمريكية حجر الزاوية للديبلوماسية الأمريكية في الجزائر وحول العالم”.

وتابعت أوبين كلمتها: “المركز الثقافي الأمريكي يمكن لزواره التعرف على أمريكا واكتساب المهارات المهنية وممارسة لغتهم الإنجليزية”.

من جهته يسمح المركز الثقافي الأمريكي للجمهور بالدخول المجاني، دون الحاجة إلى بطاقة اشتراك أو رسوم عضوية، حيث يجب على من يريد زيارته الذهاب إلى السفارة الأمريكية مصحوبا ببطاقة الهوية.

وسيفتح المركز الثقافي الأمريكي في الجزائر أبوابه أمام الجمهور أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء بدايةً من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة مساءً.

كما يوجد عدة فروع للمركز الثقافي الأمريكي في الجزائر: الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، بشار وورقلة.

ويقدم المركز الأمريكي مساعدة للجزائريين لتعلم اللغة الإنجليزية وتجربة الثقافة الأمريكية وفرص برامج الدراسة والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية.