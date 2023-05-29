-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

المركز الثقافي الأمريكي في الجزائر يفتح أبوابه من جديد

ي.ك
  • 99
  • 0
المركز الثقافي الأمريكي في الجزائر يفتح أبوابه من جديد
أرشيف
السفيرة الأمريكية

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين، الإثنين، عن فتح المركز الثقافي الأمريكي في الجزائر أبوابه مجددا أمام الجمهور.

وكشفت السفيرة الأمريكية في الجزائر خلال حفل أقامته بمقر السفارة عن استئناف أنشطة المركز الثقافي الأمريكي (ACCA) بداية من يوم غدِ الثلاثاء.

وأغلق المركز الثقافي الأمريكي بالجزئر في مارس 2020 بسبب انتشار جائحة كورونا كوفيد – 19. وصرّحت مور أوبين: “من المهم أن نعيد فتح المركز الثقافي الأمريكي، ومثل هكذا مساحات تبني الجسور بين الولايات المتحدة والجزائر”.

وأضافت السفيرة الأمريكية: “تعد المراكز الثقافية الأمريكية حجر الزاوية للديبلوماسية الأمريكية في الجزائر وحول العالم”.

وتابعت أوبين كلمتها: “المركز الثقافي الأمريكي يمكن لزواره التعرف على أمريكا واكتساب المهارات المهنية وممارسة لغتهم الإنجليزية”.

من جهته يسمح المركز الثقافي الأمريكي للجمهور بالدخول المجاني، دون الحاجة إلى بطاقة اشتراك أو رسوم عضوية، حيث يجب على من يريد زيارته الذهاب إلى السفارة الأمريكية مصحوبا ببطاقة الهوية.

وسيفتح المركز الثقافي الأمريكي في الجزائر أبوابه أمام الجمهور أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء بدايةً من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة مساءً.

كما يوجد عدة فروع للمركز الثقافي الأمريكي في الجزائر: الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، بشار وورقلة.

ويقدم المركز الأمريكي مساعدة للجزائريين لتعلم اللغة الإنجليزية وتجربة الثقافة الأمريكية وفرص برامج الدراسة والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية.

مقالات ذات صلة
فتح عدل 3.. تصريحات جديدة لوزير السكن

فتح عدل 3.. تصريحات جديدة لوزير السكن

وزير السكن: موقع سكنات عدل في “حوش الريح” قطب حضري (فيديو)

وزير السكن: موقع سكنات عدل في “حوش الريح” قطب حضري (فيديو)

الأرندي يدعو لتقنين نشاط المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي

الأرندي يدعو لتقنين نشاط المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي

30 يوما و3 سيناريوهات أمام النواب لحسم مصير 7 قوانين!

30 يوما و3 سيناريوهات أمام النواب لحسم مصير 7 قوانين!

أطباء يحذرون من مواد مسرطنة في مواد التجميل

أطباء يحذرون من مواد مسرطنة في مواد التجميل

مبادرة تمتين الجبهة الداخلية للجميع ولا نقصي أحدا

مبادرة تمتين الجبهة الداخلية للجميع ولا نقصي أحدا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد