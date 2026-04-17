المضائق البحرية.. صمامات الإغلاق

رغم تسمية كوكبنا بالأرض، إلا أن المساحات المائية تشغل 71% من سطحه، على حساب اليابسة التي لا تتجاوز 29%؛ وهو ما يجعل العالم في حقيقته محاصَرا بالكتل القارية ومنفتحا على الفضاء المائي عبر ممرات عبور معدودة ومحدودة، فالمحيطات الشاسعة تُختزل قيمتها الإستراتيجية في نقاط التقاء حرجة وممرات ضيقة تُعرف بـ”المضائق البحرية”. وفي ظل النقل الجوي الذي لا ينقل سوى شحنات محدودة الحجم، تظل البحار هي العملاق الذي يحمل على عاتقه أكثر من 80% من وزن التجارة العالمية؛ فالسفينة الواحدة تختزل حمولة مئات الطائرات، مما يجعل الممرات البحرية شريان الحياة الوحيد الذي لا بديل عنه لاستمرار توفير حاجيات الحياة وأساليب العيش.

إن هذه المعابر ليست مجرد جسور مائية لعبور البضائع، بل هي ممرات جيوسياسية تتقاطع فيها خيوط الاقتصاد والثقافة والدبلوماسية والحضارة، ناهيك عن كونها ساحات لمراقبة الأمن والحضور العسكري. وتبرز قيمة هذه المضائق بوصفها “صمامات إغلاق” (The Shut-off Valves) حقيقية، ومن يملك مفاتيح هذه الصمامات يملك القدرة على فتح أبواب النفوذ للحلفاء أو إغلاق آفاق الصعود أمام الخصوم.

​من هنا تبرز الإشكالية الجوهرية: كيف تحولت هذه المضائق من شرايين للتواصل الحياتي والحضاري إلى أدوات لخنق صعود القوى الدولية، وتطويق الفضاء العربي والإسلامي الذي يمتلك المفاتيح الجغرافية ويفتقد الإرادة الإستراتيجية لتفعيلها كسلاح وأداة ردع؟

المحور الأول: هندسة “عنق الزجاجة“

تكتسب الجغرافيا قيمتها السياسية حين تتحول التضاريس إلى قيود أو فرص؛ وفي حالة المضائق البحرية، نحن أمام “هندسة ربانية” فرضت على حركة الملاحة العالمية مسارات إجبارية لا يمكن الالتفافُ حولها إلا بتكاليف باهظة، فالمضيق، بتعريفه الجيوسياسي، هو “عنق الزجاجة” الذي يحدد وتيرة التبادل الاقتصادي للقارات، وهو ما تترجمه لغة الأرقام في أهم الممرات المتحكمة:

1 – مضيق جبل طارق: بوابة الأطلسي نحو المتوسط؛ تعبره أكثر من 100,000 سفينة سنويا، مما يجعله المتحكم الأول في تدفق التجارة القادمة من الأمريكتين نحو العمقين الأوروبي والعربي.

2 – قناة السويس ومضيق باب المندب: العمود الفقري للتجارة بين الشرق والغرب، إذ تستوعب السويس وحدها ما يصل إلى 15% من التجارة العالمية بحركة تقارب 20٫000 سفينة سنويا، بينما يبرز باب المندب كحارس جنوبي يمر عبره قرابة 17٫000 سفينة سنويا، بما يقابل 10% من التجارة العالمية.

3 – مضيق هرمز: “صمام الطاقة العالمي”؛ يتدفق عبره نحو 21 مليون برميل نفط يوميا (20% من الاستهلاك العالمي)، مما يجعله النقطة الأكثر حساسية في أمن الطاقة الدولي.

4 – قناة بنما: الشريان الحيوي الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ؛ تعبره سنويا نحو 14,000 سفينة، ويمر عبره 6% من التجارة العالمية. تمثل القناة “المفتاح الجيوسياسي” للأمريكتين، ومن دونها تضطر السفن للالتفاف حول قارة أمريكا الجنوبية بالكامل.

5 – مضيق ملقا: الرئة التي تتنفس منها القوى الآسيوية؛ وهو الأكثر ازدحاما بـ90,000 سفينة سنويا، وتعتمد عليه الصين لتأمين 80% من وارداتها الطاقوية.

6 – غرينلاند وبوابة الجليد: تمثل جزيرة غرينلاند -التي تقع تحت السيادة الدانماركية- والممرات القطبية الناشئة “مفتاح المستقبل”؛ إذ يبرز ممر الغواصات كمسار استراتيجي للالتفاف على الرقابة الدولية، وتعتبره روسيا والصين “طريق الحرير القطبي” الذي يقلص مسافات الشحن بنسبة 40%.

إن الأهمية الجغرافية لهذه المضائق تتجاوز مجرد العبور إلى الربط القاري والسيادة؛ فهي التي جعلت التنقلَ البحري الوسيلة الأكثر كفاءة للتبادل التجاري الضخم. إن أي اضطراب في هذه “العُقد المائية” لا يمثل أزمة محلية، بل هو زلزالٌ يضرب سلاسل التوريد العالمية ويؤثر بشكل مباشر على استقرار الدول.

المحور الثاني: الإستراتيجية الأمريكية.. الإمساك بالمفاتيح

لا تنظر الولايات المتحدة إلى المضائق البحرية كمعالم جغرافية، بل كأهداف عسكرية استوجبت خوض حروب كبرى وبرمجة صراعات إقليمية للسيطرة عليها. ومنذ الحربين العالميتين، تجلت إستراتيجية “الإمساك بالمفاتيح”؛ إذ ضمنت واشنطن بقاء مضيق جبل طارق تحت الإدارة البريطانية الحليفة (منذ اتفاقيات ما بعد 1945) لضمان إغلاق بوابة المتوسط. وفي القارة الأمريكية، ظلت قناة بنما تحت الإدارة الأمريكية المباشرة منذ افتتاحها عام 1914 وحتى عام 1999، لضمان الربط العسكري والسيطرة بين المحيطين.

توسَّعت هذه العقيدة لتشمل حروب السيطرة في العصر الحديث، إذ يمكن قراءة التحركات العسكرية الكبرى كإعادة تموضع حول “أعناق الزجاجة”:

– غزو أفغانستان (2001) والعراق (2003): لم يكن الهدف مجرد تغيير أنظمة، بل التواجد في قلب “أوراسيا” للإشراف اللصيق على الممرات المائية؛ فالعراق يمنح إطلالة إستراتيجية على شمال الخليج، بينما مثلت أفغانستان قاعدة خلفية لمراقبة خطوط الإمداد.

– إيران ومعضلة “هرمز”: يبرز الصراع مع طهران كأحد أوضح نماذج “حرب الصمامات”؛ فالتهديدات المتبادلة في أعوام 2011 و2019 حول إغلاق مضيق هرمز والى هذه الحرب 2026، حوّلت هذا الممر -الذي يضخ 21 مليون برميل نفط يوميا- من ساحة حرب باردة إلى صدام عسكري حقيقي. والهدف الأمريكي من الحشود العسكرية والأسطول الخامس سابقا ثم التحول إلى هذه الحرب هو تجريد إيران من ميزة الموقع، وضمان ألا يتحول المضيق إلى سلاح ردع إقليمي يهدد الحلفاء والاقتصاد العالمي ومنع المنافسين خاصة الصين وكوريا الشمالية من التزوُّد الحر بالنفط والغاز، وراحة اقتصادية وتجارية يوفرها المضيق.

– عقيدة “تطويق التنين الصيني”: تظهر الأرقام أن الصين تعتمد على مضيق ملقا لتأمين 80% من وارداتها الطاقوية؛ لذا عزّزت واشنطن تواجدها في كوريا الجنوبية (نحو 28,500 جندي) واليابان (أكثر من 50,000 جندي)، مع توطيد القواعد العسكرية في سنغافورة (بوابة ملقا) وتايوان والفلبين، لضمان القدرة على خنق الصعود الصيني في أي لحظة تأزُّم.

– قاعدة دييغو غارسيا: التي استُؤجرت في الستينيات لتكون حاملة طائرات ثابتة للقوات العسكرية الأمريكية في المحيط الهندي، تراقب حركة الغواصات والسفن بين الشرق والغرب على مدار الساعة.

إن هذه التواريخ والتحركات ليست إلا ترجمة ميدانية لعقيدة الخنق الأمريكية؛ إذ تُستخدم المضائق كصمامات أمان للنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وصمامات إغلاق في وجه كل من يحاول التمرد على هذه القواعد أو تغيير موازين القوى القائمة، وبخاصة بكين التي تجد نفسها محاصَرة بـسلاسل الجزر والقواعد التي تحرس كل ممر مائي يؤدي إليها.

المحور الثالث: العالم العربي والإسلامي.. السلاح الجغرافي المعطل

بإلقاء نظرة على خارطة “صمامات الإغلاق” العالمية، سنكتشف حقيقة مذهلة؛ وهي أن الفضاء العربي والإسلامي يسيطر جغرافيا على الممرات الأكثر حيوية للكوكب، فمن مضيق جبل طارق غربا، مرورا بقناة السويس وباب المندب، وصولا إلى مضيق هرمز ومضيق ملقا، يمسك هذا الفضاء فعليا بخناق التجارة والطاقة العالمية. ومع ذلك، تبرز المفارقة الجيوسياسية الصادمة في بقاء هذا السلاح الجغرافي “محيَّدا” عبر مسارات عدة:

1- مضيق جبل طارق والسيادة المبتورة (الاستنزاف الاقتصادي):

يمثل المضيق الرئة الغربية للعالم الإسلامي وبوابة الأندلس الموصدة، إلا أنه يجسد حالة صارخة من الاعتداء الجغرافي، فمنذ عام 1713، تسيطر بريطانيا على المضيق، مستأثرة بمداخيل مالية واقتصادية ضخمة ناتجة عن رسوم الملاحة، وخدمات الموانئ، وتموين السفن (أكثر من 100,000 سفينة سنويا). هذا الوضع يحرم الدولة العربية المغرب، والدولة الأندلسية إسبانيا، من حقوقهما الطبيعية في عوائد هذا الموقع الاستراتيجي، ويحوِّل الممر إلى نقطة مراقبة أطلسية دائمة تخدم مصالح لندن وحلفاءها على حساب أصحاب الأرض الحقيقيين.

2- تحجيم السيادة المائية (نموذج تيران وصنافير):

تبرز قضية تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” لصالح السعودية كأحد أخطر التحولات الجيوسياسية المعاصرة. لقد أدى هذا الإجراء قانونيا إلى تحويل الممر الملاحي في خليج العقبة من “مياه إقليمية سيادية” تخضع للإرادة المصرية، إلى “ممر دولي” مفتوح. هذا التحوُّل يضمن للكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة عبورا آمنا وغير مشروط، ويمنع استخدام الجغرافيا كأداة ضغط في أي صراع مستقبلي، مما يفرغ المنطقة من قيمتها الإستراتيجية لصالح أمن القوى الإقليمية والدولية.

3- باب المندب ومعادلة الردع في غزة:

أعادت أحداث الحرب على غزة (7 أكتوبر 2023- 10 أكتوبر 2025) الاعتبار لقيمة المضائق كأدوات خنق عسكري؛ إذ أثبت استهداف السفن المتجهة للكيان الإسرائيلي في باب المندب أن امتلاك “مفتاح” المضيق قادرٌ على شل موانئ حيوية ورفع تكاليف الشحن العالمية بنسبة 200%. هذا التحرك كشف أن الجغرافيا حين تُفعَّل بإرادة عسكرية ولو بقدرات متواضعة، يمكنها تغييرُ موازين القوى وإجبار القوى الكبرى على إعادة حساباتها الإستراتيجية.

4- مضيق هرمز والدرع الإيراني:

يظل مضيق هرمز الورقة الرابحة في صراع الإرادات؛ فالتلويحُ الدائم بقدرة طهران على إغلاق هذا الصمام، الذي يضخ 20% من نفط العالم، يعمل كـ”درع جغرافي” يحميها من مغامرات عسكرية شاملة. يدرك الغرب تماما أن المساس بهذا الشريان سيفجِّر أزمة طاقة عالمية لا يمكن احتواؤها، مما يجعل المضيق أداة تفاوض صلبة في وجه الضغوط الدولية.

5– مضيق ملقا: رئة آسيا تحت السيادة الإسلامية:

يمثل مضيق ملقا “الحلقة الذهبية” في التجارة الدولية، إذ يضع القوى الإسلامية في جنوب شرق آسيا (إندونيسيا وماليزيا) في موقع المتحكم بمصير القوى الآسيوية الصاعدة، وذلك عبر عدة عوامل:

– السيادة الجغرافية: بعبور أكثر من 90,000 سفينة سنويا، يُعدُّ المضيق الطريق الأقصر لربط طاقة الشرق الأوسط بالشرق الأقصى. تمنح السيطرة الإندونيسية- الماليزية على هذا الممر قدرة إستراتيجية على تعطيل نمو القوى العظمى أو تسهيلها، ما يحوِّله من ممر مائي إلى سلاح جيوسياسي فتاك.

– “معضلة ملقا” الصينية: تعتمد بكين على هذا المضيق لتأمين 80% من وارداتها النفطية، مما يجعل السيادة الإسلامية عليه “كابوسا استراتيجيا” للصين وأداة ضغط هائلة للدول المطلة عليه، قادرة على قلب موازين القوى في أي صراع دولي حال توفر الإرادة السياسية الموحدة.

– مقاومة التدويل: يبرز صمودُ إندونيسيا في حماية أمن المضيق بوسائلها الذاتية كنموذج لرفض “التدويل القسري” الذي تحاول واشنطن فرضه تحت ذرائع “مكافحة القرصنة”، وذلك للحفاظ على “السيادة المائية” ومنع تحويل المضيق إلى منطقة نفوذ أجنبي.

إن العالم العربي والإسلامي يمتلك سلاح الجغرافيا، لكنه غالباً ما يفتقد القرار “الموحَّد والموحِّد”؛ إذ تحولت هذه المضائق من أدوات قومية تُستخدم لصالح أمن دولنا العربية والإسلامية وإقتصادها إلى جواذب للقواعد العسكرية الأجنبية وبؤر التوتر. إن تفعيل هذا السلاح المعطَّل يتطلب إرادة إستراتيجية تعيد صياغة مفهوم “السيادة المائية” وتوظف هذه الصمامات كأدوات ردع سيادي تخدم القضايا المصيرية للأمة، لا مجرد معابر آمنة لخدمة التجارة العالمية.

في الختام، يتضح أن المضائق البحرية ليست مجرد ممرات مائية صماء، بل هي أعصابٌ حساسة للنظام العالمي. إن الصراع المحموم بين القوى الكبرى للإمساك بهذه المفاتيح -بدءاً من الهيمنة الأمريكية التقليدية وصولا إلى الصعود القطبي والآسيوي الناشئ- يؤكد مقولة الجيوسياسة الخالدة: “من يحكم البحار يحكم العالم”.

بالنسبة للعالم العربي والإسلامي، تظل المعضلة قائمة في تلك المفارقة الصارخة بين عبقرية الموقع وضعف الموقف؛ وهي المفارقة التي حوَّلت هذه الممرات من درع استراتيجي إلى “نقمة جغرافية” تجلب التدخلات العسكرية والقواعد الأجنبية. إلا أن التحوُّلات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم، من جبهة باب المندب إلى مضيق هرمز وصولا إلى “معضلة ملقا”، تُثبت أن الجغرافيا وإن كانت ثابتة، فإن موازين القوى متحركة ولا تعرف السكون.

إن استعادة السيادة على هذه الصمامات ليست مستحيلة، بل هي رهينة الانتقال من دور الحارس السلبي للمصالح الدولية إلى دور الشريك الاستراتيجي الذي يوظف جغرافيا المكان لخدمة قراره المستقل، فالمستقبل لا يعترف بالحدود الورقية، بل بمن يملك القدرة على فتح صمامات الحياة وإغلاقها؛ فهل تستعيد شعوب المنطقة مفاتيح بيتها لتصون سيادتها، أم تظل هذه المضائق أقفالا تُستخدم ضد طموحاتها في الحرية والريادة؟

