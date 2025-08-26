المضاربون بسيارات “فيات دوبلو بانوراما” أمام القضاء

يمثلون هذا الأربعاء للمحاكمة على مستوى الغرفة الجزائية الأولى

يفتح مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء 27 أوت، ملف المضاربة غير المشروعة في السيارات الجديدة محلية الصنع من نوع “دوبلو بانورما” للعلامة الإيطالية “فيات”، التي عرضت للبيع على الموقع الإلكتروني “واد كنيس”، بثمن مرتفع جدا قدره 505 مليون سنتيم.

المحاكمة تنطلق الأربعاء على مستوى الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، حيث سيمثل المتهمون “س.س”، 32 سنة، و”ن.إ”، وهو أستاذ جامعي ومدير معهد التكوين المهني بزرالدة، وبروفيسور في الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي والمدعو “ض.ش”، إلى جانب البالغ من العمر 43 سنة إلى جانب المتهم “س.عثمان”، 64 سنة، صاحب وكالة لتوزيع السيارات GRANDI AUTO وهي الوكيل المعتمد لعلامة “فيات” بولاية البويرة، من أجل سماع أقوالهم بخصوص التهمة الموجهة لهم والمتعلقة بجنحة المضاربة غير المشروعة.

وكانت مصالح الدرك الوطني ببئر مراد رايس، قد أطاحت في شهر ماي الماضي بأفراد هذه العصابة المختصة في المضاربة غير المشروعة في السيارات نوع “فيات دوبلو بانوراما”، حيث جاءت العملية بعد رصد منشور من طرف محققي مصلحة مكافحة الإجرام السيبراني بقيادة الدرك الوطني، يقوم صاحبه بعرض مركبة من هذا النوع مقابل مبلغ قدره 505 مليون سنتيم.

على إثر ذلك، قامت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس بفتح تحقيق في هذا الشأن، تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، وبعد تكثيف التحريات من أجل الوصول إلى الفاعلين، باستعمال وسائل تقنية في التحقيق، تمكّنت المصلحة من توقيف أربعة أشخاص متورطين من بينهم صاحب وكالة معتمدة لعلامة “فيات”، مع حجز السيارة محل الإعلان.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية وبالتنسيق الدائم مع السلطات القضائية، تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، من أجل جنحة المضاربة غير المشروعة، الذي أمر بإيداع المتورطين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل.

وبعد المحاكمة الابتدائية التي جرت في 21 ماي المنصرم، سلّطت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج، في حق متهمين في قضية المضاربة غير المشروعة في السيارة “دوبلو بانوراما” للعلامة الإيطالية “فيات”، كما ألزمت المحكمة المتهمين تعويض المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه “apoce” بمبلغ قدره 100 دينار جزائري، مع رفض تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار جزائري لجميع المتهمين عن جنحة المضاربة غير المشروعة.