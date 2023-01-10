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استطلاع: ثلثا المغاربة ضد التطبيع.. والجزائريون الأكثر رفضًا للاعتراف بالاحتلال

محمد عبد المؤمن
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استطلاع: ثلثا المغاربة ضد التطبيع.. والجزائريون الأكثر رفضًا للاعتراف بالاحتلال
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ثلثا المغاربة ضد التطبيع

يظهر مؤشر الرأي العام العربي لعام 2022، أن 67 بالمئة من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع، يرفضون تطبيع علاقات بلادهم مع الاحتلال الإسرائيلي.

و”المؤشر العربي 2022″، هو مسح ضخم للرأي العام، أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في قطر. وشمل 33.300 مشاركا من 14 دولة عربية.

وعلى الرغم من رفض ما يزيد عن ثلثي المشاركين للتطبيع المغربي مع الاحتلال، فإن المستجوَبين من المغرب كانوا الأكثر تسامحا مع التطبيع بين جميع الدول العربية.

وقال 20 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع بالمغرب، إنهم يوافقون على اعتراف بلادهم بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

بالمقابل، كان الجزائريون الأكثر رفضا للتطبيع بين المشاركين العرب. حيث أعرب ما يزيد عن 99 بالمئة منهم، عن رفضهم الاعتراف بدولة الاحتلال.

ثلثا المغاربة ضد التطبيع.. والجزائريون الأكثر رفضا للاعتراف بالاحتلال

هذه هي الدول الـ5 الأكثر تهديدا لأمن المنطقة العربية

الاحتلال الإسرائيلي هو الأكثر تهديدا لأمن واستقرار المنطقة العربية. حسب مسح إقليمي للرأي العام، أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في قطر.

ووضع الاحتلال الإسرائيلي من قِبل المشاركين في الاستطلاع، في مقدّمة الكيانات التي تهدّد سياساتها أمن واستقرار المنطقة.

فقد أكد 84 بالمئة من المشاركين أن إسرائيل تهدّد أمن المنطقة واستقرارها. مقابل 9 بالمئة أجابوا بالنفي.

وبعد الاحتلال الإسرائيلي، قال 78 بالمئة من المُستجوَبين أن الولايات المتحدة تؤثر سلبا على الوضع في بلدانهم.

إجابات المشاركين في الاستطلاع حول تأثير السياسات الراهنة لبعض القوى الدولية الإقليمية على أمن المنطقة العربية

كما شملت قائمة الدول التي لا تحظى سياساتها بالترحيب لدى المشاركين، كلّ من إيران بنسبة 57 بالمئة، وروسيا بنفس النسبة كذلك.

وبالنسبة لـ 53 بالمئة من المُستجوَبين، فإن فرنسا أيضا من بين الدول التي تتسبّب في تهديد الأمن على المستوى العربي.

مقابل ذلك، رفضت أغلبية المشاركين في الاستطلاع وضع كلّ من تركيا والصين واليابان، في نفس القائمة.

وأعدّ هذا الاستطلاع، في إطار مسح ضخم للرأي العام تحت مسمى “المؤشر العربي 2022″، في 14 دولة عربية هي: الجزائر، موريتانيا، المغرب، تونس، ليبيا، مصر، السودان، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، السعودية، الكويت، وقطر.

ويهدف “المؤشر العربي 2022” إلى “الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي، نحو مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

ويجرى المسح بشكل دوري منذ العام 2011، من قبل المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات الذي يتخذ من الدوحة مقرا له.

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