المغرب: تقرير رسمي يصف احتكار أخنوش لقطاع المحروقات بالجشع

كشف مجلس المنافسة بالمغرب عن أن شركات توزيع المحروقات، ضاعفت هوامش ربحها خلال السنوات القليلة الأخيرة، مسجلا ما وصفها بـ”السلوكيات السلبية” للفاعلين في القطاع، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يملك أكبر شركات القطاع.

ويأتي تقرير مجلس المنافسة، وهو مؤسسة رسمية تُعنى بضمان الشفافية في العلاقات الاقتصادية وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات التجارية غير المشروعة والتركيز الاقتصادي، في سياق تثير فيه أسعار المحروقات جدلاً واسعاً بالمغرب، واتهامات لشركات المحروقات بـ”الاحتكار والجشع”.

وتطالُ الانتقادات رئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، مالكُ شركة “أفريقيا غاز” التي تعد أهم الفاعلين في سوق المحروقات في المغرب، إلى جانب شركتي “توتال” الفرنسية و”شل” الهولندية البريطانية، حيث تصدّر هاشتاغ (وسم) “أخنوش ارحل”، الترند لأسابيع بمنصات التواصل الاجتماعي بالمغرب.

ويشير تقرير المؤسسة المغربية، إلى أن نشاط توزيع المازوت والبنزين، جد مربح بالنظر لنسب المردودية المالية المرتفعة للغاية التي يمكن اكتسابها منه، ويوضّح أن المعطيات الخاصة بالفترة بين 2018 و2021، تظهر مستويات مردودية مرتفعة للغاية ومتواصلة بشكل عام، مع وجود فوارق بين الشركات.

وأبرز التقرير الصادر، بأن المردودية العالية والنتائج الإيجابية المتعلقة بالحسابات المالية للشركات “لا تشجع الفاعلين على التنافس”، مما يفسر، حسب المصدر ذاته، عدم خروج أي منهم (الفاعلين) مـن هـذه الأسواق طوال 10 سنوات الماضية، وسلوكياتهم السلبية بإبطال أية منافسة على أسعار البيع.

وارتفعت في الشارع المغربي طيلة الأسابيع الأخيرة، مطالب للحكومة بالتدخل لتحديد سقف أسعار المحروقات، بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما تسبّب في ارتفاع مواز لأسعار معظم السلع الغذائية الأساسية.

ورغم تراجعها الطفيف خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، لتصل إلى 14.74 درهم للتر الواحد، أي ما يعادل 1.38 دولار أميركي، إلاّ أن اتهامات “الجشع ومراكمة الأرباح”، ما زالت تلاحق شركات المحروقات.

وتبقى سوق المحروقات بالمغرب، حسب مجلس المنافسة، ضمن الإطار القانوني التنظيمي القديم، حيث تسير بنفس المخطط الإداري للتقنين ونفـس الصيغة فـي تحديـد أسعار البيع، وذلك على الرغم من تحرير أسعار المحروقات، سنة 2015 بعدما رفعت الدولة الدعم المباشر الذي كانت تقدّمه للقطاع لضمان استقرار الأسعار، نظراً لكلفته الثقيلة على مالية الدولة.

وأمام الدعوات المتكررة من المواطنين من أجل إنهاء التحرير وعودة الدعم المباشر للمحروقات، يوصي المجلس باستبعاد أي عودة نحو هذا التوجه “المضرّ بالاقتصاد”، داعيا عوضا عن ذلك، إلى تخصيص مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملائمة لفائدة الطبقة الوسطى.

وتبقى حالات الغموض الحالية التي تكتنف الأسواق الدولية، والمرتبطة بتراجع العرض وارتفاع الطلب، خطرا كبيـراً على أمن إمدادات المغرب بالمحروقات، حيث يعتمد بشكل كلي على الواردات الخارجية؛ ففيما يتعلـق المازوت، لـم يخـول المخزون المتوفر سـنة 2021 مـن تغطية سـوى حوالي 29 يوما من الاستهلاك في المتوسط، بينما مكن المخزون المتوفر من البنزين من تغطية 32 يوما فقط من الاستهلاك، حسب المعطيات التي قدّمها التقرير.

السلطات المغربية تصف المطالبين برحيل الحكومة بـ “المرضى”

وشهر جويلية 2022، وصفت السلطات المغربية المطالبين برحيل الحكومة بالمرضى، بعد ارتفاع أصواتهم التي لم تعد السلطات قادرة على تجاهلها لفترة طويلة.

ووصف رئيس مجلس النواب المنتمي لحزب التجمع والأحرار الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب، رشيد الطالبي، المشاركين في الحملة المطالبة برحيل أخنوش بـ”المرضى”.

وتناقلت وسائل إعلام النظام المغربي، وصف المسؤول المغربي لمن يشنون حملة على رئيس الحكومة، أخنوش، بـ”المرضى” قبل أن ينفي ذلك في منتدى لحزبه، الخميس الماضي.

ونقل موقع الحرة عن محللة سياسية مغربية، استغرابها خروج أعضاء الحكومة بتصريحات استفزازية في وقت ينتظر من الحكومة تبني حلول عملية تجاه الأزمة التي يعيشها المواطن المغربي.

والأربعاء، قررت السلطات المغربية منع مسيرة كانت مرتقبة الأحد احتجاجا على غلاء الأسعار و”التضييق على الحريات”، دعت إليها أحزاب يسارية ونقابات.

ويواجه المغرب منذ أشهر ارتفاعا في الأسعار، وخصوصا أسعار الوقود، وبلغ معدل التضخم 4,1 بالمائة في نهاية أفريل، وفق ما أعلن الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس.

وتصدر هاشتاغ “أخنوش إرحل” و”لا لغلاء الأسعار” موقع تويتر في المملكة.

وتعد الفوارق الاجتماعية معضلة أساسية في المملكة، بحسب عدة تقارير في الأعوام الأخيرة، وقد عمقتها التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وظهر أخنوش الذي تقدر مجلة فوربس المتخصصة ثروته بحوالي ملياري دولار، في الساحة السياسية العام 2007 بعد تعيينه وزيرا للزراعة، ليلتحق حينها بحزب التجمع الوطني للأحرار، المصنف ضمن الصف الليبرالي. ليلتحق حينها بحزب التجمع الوطني للأحرار، المصنف ضمن الصف الليبرالي. ويقود الحزب لإسقاط حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة.

المغرب: ردّا على حملة شعبية ضد الغلاء.. وكالة الأنباء الرسمية تدافع عن أخنوش

ويوم 21 جويلية 2022، فاجأت وكالة الأنباء الرسمية في المغرب، المواطنين المغاربة، ببيان تتّهم فيه حزب “العدالة والتنمية” الحاكم سابقا، بالوقوف وراء حملة شعبية تطالب رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالاستقالة.

ووصفت الوكالة حملة المغاربة ضدّ الغلاء وارتفاع نسبة التضخم، بـ”المغرضة”، وقالت إن وراءها “نشطاء سريّين، ومعارضة لم تتقبل الهزيمة في الانتخابات التشريعية”، في إشارة إلى حزب “العدالة والتنمية”.

ودافع البيان عن تأخر حكومة أخنوش في العمل على خفض أسعار الوقود، بدعوى أنه “لا يمكن أن يكون فورياً، قبل بيع المخزون الذي سبق شراؤه بسعر أعلى”.

كما أوضح البيان أنّ شركة إفريقيا، المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، لا تمثّل أكثر من 20 بالمئة من سوق الطاقة في المغرب، الذي يتوزّع بين شركات توتال وشيل وشركات أجنبية أخرى، حسب الوكالة.

بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. زيادة كبيرة لنسبة التضخّم في المغرب

21 ماي 2022: ارتفع معدل التضخم في المغرب شهر أفريل الماضي، إلى 5.9 بالمئة على أساس سنوي. بعد نسبة 3.9 بالمئة المسجّلة في مارس.

وذكرت المندوبية المغربية للتخطيط يوم الجمعة في بيان، أنّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.1 بالمئة، ساهمت بشكل كبير في ارتفاع التضخم.

في حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3.7 بالمئة، بعد زيادة 2.8 بالمئة المسجّلة في مارس.

بعد الارتفاع “الكبير” لأسعار المحروقات.. رئيس الوزراء المغربي في قفص الاتهام

في 26 أفريل، عاد الحديث عن حالة تضارب المصالح التي يتواجد بها رئيس الوزراء المغربي ورجل الأعمال الناشط في مجال المحروقات عبد العزيز أخنوش، إلى الأوساط السياسية في المملكة. مع الارتفاع الكبير الذي تسجّله أسعار المواد الطاقوية في البلاد.

وحسب ما ذكرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، فقد أدى ارتفاع أسعار الوقود في المغرب إلى إعادة إشعال الجدل حول تضارب المصالح بين التجارة والسياسة، في حالة رئيس الوزراء.

بسبب ذلك، اضطر أخنوش بعد الانتقادات الشديدة التي يتعرّض لها. إلى تقديم توضيحات أمام نواب البرلمان الأسبوع الماضي، بشأن الارتفاع الحادّ في أسعار المواد الغذائية والوقود.

وطالب عدد من نوّاب البرلمان، بتحديد سقف هوامش الربح التي يستفيد منها موزّعو الوقود في المغرب. على غرار أخنوش.

ويمتلك أخنوش أسهما في مجموعة أفريقيا التي تسيطر على نسبة كبيرة من سوق توزيع الوقود في المغرب.

بن كيران لأخنوش: فضحتنا أمام الجزائريين في موضوع أنبوب الغاز

في 20 أفريل، ردّ عبد الإله بنكيران على اتهامات رئيس الحكومة المغربية عبد العزيز أخنوش لحزب العدالة والتنمية الحاكم سابقا، بإخفاء تقارير حول توقيف الجزائر للعمل بأنبوب الغاز العابر للمغرب.

وقد ردّ الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران على اتهامات أخنوش عبر مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية للعدالة والتنمية، بالقول إنّ الخبر كان سياديا وإن أول من يبلغ به هو الملك.

وقال بنكيران: “تصريحات رئيس الحكومة أعطت فرصة لخصومنا (الجزائر) لاستغلالها. هل كان ذلك من أجل تصفية حسابك مع حزب العدالة والتنمية؟”.

بالإضافة إلى ذلك، خاطب بنكيران أخنوش قائلا: “العقد كان سينتهي يوم 31 أكتوبر. وهذا خبر سيادي ينبغي أن نخبر به أولا سيدنا (الملك)”.

وأضاف:”بأي صفة سنخبرك أنت؟ هل بصفتك بائعا للغاز لترتب أمورك؟”. متابعا:”الأمور ليست سهلة وغير مقبولة، خصوصاً في السياسة الخارجية”.

كما ذكر بنكيران تصريحات سابقة لرئيسة المكتب الوطني للطاقة والمعادن قالت فيها: “كنا نتوقع القرار الجزائري واستعددنا له”.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أصدر قرارا مطلع شهر نوفمبر الماضي، بعدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر الأنبوب العابر للأراضي المغربية.