ضمن صفقة شاملة لإنهاء الحرب على غزة

المقاومة تؤكد استعدادها لإطلاق سراح جميع أسرى العدوّ

الشروق أونلاين
ح.م
حرب الإبادة على غزة

لا تزال حركة “حماس” تنتظر رد العدو الصهيوني على المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة في 18 أوت الماضي، ووافقت عليه الفصائل الفلسطينية.

جاء هذا في بيان جدّدت فيه المقاومة مساء الأربعاء، استعدادها للذهاب إلى صفقة شاملة، يتم بموجبها إطلاق سراح جميع أسرى العدو، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال.

على أن يكون ذلك، ضمن “اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، إلى جانب انسحاب كافة قوات الاحتلال من كامل القطاع، وفتح المعابر لإدخال احتياجات القطاع كافة، وبدء عملية الإعمار”، يضيف المصدر.

كما جدّدت “حماس” في ذات البيان، التأكيد على “موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط، لإدارة شؤون قطاع غزه كافة، وتحمل مسؤولياتها فورا في كل المجالات”.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة اجتماعية يملكها قوله:”أبلغوا حماس بأن تعيد جميع الأسرى الـ20 فورا. والأمور ستتغير سريعا، وستنتهي”.

