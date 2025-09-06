المقاومة تؤكد انفتاحها على أي مقترحات تحقّق وقفا دائما لإطلاق النار في غزة

"وانسحابا شاملا لقوات الاحتلال من القطاع"

“تجدّد حركة المقاومة الإسلامية حماس، التزامها وتمسّكها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية، على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في 18 أوت الماضي”.

جاء هذا في بيان نشرته “حماس” مساء السبت، أكدت فيه “انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات تحقّق:

وقفا دائما لإطلاق النار،

وانسحابا شاملا لقوات الاحتلال من القطاع،

ودخولا غير مشروط للمساعدات،

وتبادل أسرى حقيقيا من خلال مفاوضات جادّة عبر الوسطاء”.

ويوم الأربعاء 3 سبتمبر، قالت “حماس” في بيان سابق، إنها “لا تزال تنتظر رد العدو الصهيوني على المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة، ووافقت عليه الفصائل الفلسطينية”.

وأكّدت المقاومة في ذات البيان، استعدادها للذهاب إلى صفقة شاملة، يتم بموجبها إطلاق سراح جميع أسرى العدو. مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال.

على أن يكون ذلك، ضمن “اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة. إلى جانب انسحاب كافة قوات الاحتلال من كامل القطاع، وفتح المعابر لإدخال احتياجات القطاع كافة، وبدء عملية الإعمار”، يضيف المصدر.

كما جدّدت “حماس” التأكيد على “موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط، لإدارة شؤون قطاع غزه كافة، وتحمل مسؤولياتها فورا في كل المجالات”.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة اجتماعية يملكها قوله:”أبلغوا حماس بأن تعيد جميع الأسرى الـ20 فورا. والأمور ستتغير سريعا، وستنتهي”.