يدخل المنتخب الجزائري لكرة اليد، في تربص تحضيري تحسبا لبطولة أمم إفريقيا، التي تحتضنها مصر من 18 إلى 29 جانفي 2024.

ويشرع المنتخب الوطني بداية من السبت في تربص تحضيري، لمدة ثلاثة أيام، بالجزائر العاصمة.

وسيخوض أشبال المدرب بوشكريو تربص ثاني بالسعودية من31 أكتوبر الجاري إلى 5 نوفمبر 2023 بدعوة من الإتحاد السعودي لكرة اليد.

وسيواجه المنتخب الوطني، المنتخب السعودي في مبارتين وديتين الأولى تلعب يوم 2 نوفمبر، والثانية يوم 4 نوفمبر.

وكشف المدرب صالح بوشكريو، قبل انطلاق التربص عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص التحضيري.