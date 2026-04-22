المنتخب الجزائري للسيدات يحافظ على مركزه في ترتيب “الفيفا”

حافظ المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للسيدات على مركزه في تصنيف الاتحادية الدولية “فيفا” لشهر أفريل.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، ترتيب شهر أفريل، حيث حافظ المنتخب الجزائري للسيدات على المركز الـ73.

ويأتي ذلك بعد خسارتين في مقابلتين وديتين مني بهما المنتخب الجزائري الأسبوع الماضي أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وبثنائية نظيفة، في إطار التحضير لنهائيات كأس إفريقيا 2026.

وخاض المنتخب الجزائري للسيدات مباراتين وديتين مطلع شهر مارس في القاهرة أمام نظيره المصري، فاز فيهما بثلاثية نظيفة، وبثلاثة أهداف مقابل هدفين.