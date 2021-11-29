المنتخب الجزائري يستهدف التتويج بكأس العرب لأول مرة

يشارك للمرة الثالثة في تاريخه في المسابقة العربية

يستعد المنتخب الوطني المحلي للمشاركة في كأس العرب للأمم، قطر 2021، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، للمرة الثالثة في تاريخه، بحثا عن مجد عربي لم ينله خلال مشاركتيه السابقتين المخيّبتين، وهو الذي يملك العديد من الأوراق الرابحة هذه المرة قد تسمح له برفع سقف طموحاته عاليا.

وستعرف كأس العرب في نسختها التاسعة تنظيما موندياليا، بالنظر لإجرائها في قطر وعلى ملاعب كأس العالم 2022، كما أنها تجري تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يرغب في رؤية نسخة مصغرة لكأس العالم 2022 بمناسبة هذه المسابقة العربية، لا سيما في ظل البنية التحتية المتطورة والملاعب العالمية التي ستوضع تحت تصرف المنتخبات العربية الـ16 المشاركة في دورة قطر، التي لم يسبق أن شهدتها النسخ السابقة من كأس العرب.

ولم يسبق للمنتخب الوطني أن شارك بانتظام في بطولة كأس العرب، حيث اكتفى بالمشاركة في نسختي عامي 1988 و1998، اللتين أقيمتا في الأردن وقطر على التوالي، وفي كلتا المشاركتين خرج المنتخب الجزائري من الدور الأول، ففي دورة الأردن شارك بالمنتخب الجامعي وخرج من دور المجموعات بعد احتلالها للمركز الثالث خلف منتخبي الأردن وسوريا، قبل أن يعود للمشاركة في نسخة 1998 في قطر لكن ليس بالمنتخب الأول، وظهر بالمنتخب الاولمبي الذي خرج من دور المجموعات أمام السعودية التي توجت بلقب البطولة خلال تلك النسخة، ولم يكن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعير أهمية كبيرة لكأس العرب في النسخ السابقة، على عكس هذه المرة أين قرر المشاركة بأفضل تشكيلة ممكنة رغم غياب نجوم “محاربي الصحراء” المحترفين في أوروبا.

ويدخل المنتخب الوطني كأس العرب تحت قيادة المدير الفني، مجيد بوقرة، بطموحات كبيرة للذهاب أبعد حد ممكن في هذه المسابقة والتنافس على اللقب، بحكم أنّه سيكون مطالبا بالدفاع عن سمعة المنتخب الأول بطل إفريقيا عام 2019 وصاحب أحسن سلسلة لا هزيمة مستمرة في العالم حاليا بـ33 مباراة على التوالي، واستنجد بوقرة الذي حضر لهذه البطولة باللاعبين الناشطين في الدوري الجزائري قبل أن يكتفي باختيار 5 لاعبين فقط منهم، بأسماء سبق وأن تواجدت مع المنتخب الأول في فترة سابقة وخيارات بديلة للمدير الفني للمنتخب الأول، جمال بلماضي تنشط في الدوريات العربية، بوقرة سيراهن على أربعة أسماء تعد خيارات أساسية في كأس العرب، ويتعلق الأمر بكل من مبولحي وبلعمري وبلايلي وبونجاح، للتألق في المسابقة العربية “المونديالية”، وهو الذي سيوظف لاعبين آخرين سبق لهم المشاركة في كأس العالم 2014، على غرار الحارس وهاب رايس مبولحي وياسين براهيمي وهلال العربي سوداني.

من جهة أخرى، كانت قرعة دور المجموعات لكأس العرب وضعت “الخضر” في المجموعة الرابعة الصعبة، إلى جانب منتخبات مصر ولبنان والسودان، خاصة أن مواجهة المنتخب المصري دائما ما تتميز بالنّدية والتنافسية العالية، وستلعب الجزائر مباراتها الأولى مع السودان وذلك في الفاتح من شهر ديسمبر على ملعب أحمد بن علي بالريان، قبل مواجهة لبنان في الجولة الثانية في الرابع من نفس الشهر على ملعب الجنوب بالوكرة، ويختتم زملاء يوسف بلايلي نجم نادي قطر القطري، مبارياتهم بالدور الأول مع مصر في السابع من نفس الشهر على ملعب الجنوب مرة أخرى.

لاعب المنتخب القطري “جاسم جابر”:

مصر أو الجزائر في نهائي كأس العرب

وصف جاسم جابر، لاعب المنتخب القطري، منافسات كأس العرب التي تنتظر فريقه بالتحدي الصعب، الذي يتطلب تركيزا كبيرا من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

وقال جاسم، في تصريحات للإعلاميين على هامش التدريبات، التي جمعت بين بعض لاعبي المنتخب القطري والمتطوعين: “من المؤكد أن التحدي سيكون قويا وصعبا، أمام منافسين يمتلكون لاعبين جيدين، وأتمنى أن نكون في الموعد، للظهور بصورة جيدة في البطولة”.وأضاف: “نلعب في مجموعة قوية، وكل الفرق فيها مميزة، لذا ستكون المباريات قوية وخارج التوقعات”.

وعن أقوى المنتخبات في البطولة، قال لاعب قطر: “أتوقع أن يكون المنتخب الجزائري أو المصري أحد طرفي المباراة النهائية، وبالطبع نسعى للحضور في النهائي”. وحول تراجع المنتخب القطري في المباريات الأخيرة، قال: “كل مباراة لها ظروفها الخاصة، لذا لا نفكر فيما ظهرنا عليه خلال المواجهات الأخيرة من التصفيات الأوروبية.. وتركيزنا الآن بالكامل على كأس العرب لإسعاد جماهيرنا”.

نائب رئيس الفاف ياسين بن حمزة:

“كأس العرب لن تكون سهلة وهدفنا الفوز باللقب”

أكد نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الدكتور ياسين بن حمزة، أن المنتخب الوطني الجزائري للاعبين المحليين سيخوض منافسة كأس العرب (فيفا 2021)، المقررة بقطر، في الفترة التي تنطلق اليوم وإلى غاية 18 ديسمبر، بنية الذهاب إلى نهاية المطاف، مشيرا بأن هناك “سمعة لا بد من الحافظ عليها، خاصة بعد عامين ونصف من التتويج القاري بالقاهرة بمصر”.

وصرح بن حمزة- رئيس الوفد الجزائري في الدوحة- قائلا: “لنا طموح كبير بالذهاب إلى نهاية المطاف. فالجزائر بطلة إفريقيا، فمنتخب المحليين مشكل من بعض لاعبي المنتخب الأول، فهو شيء جميل، لنا سمعة لا بد من الحفاظ عليها”.

وسيخوض المنتخب الوطني للمحليين منافسات كأس العرب في المجموعة الرابعة، رفقة منتخبات مصر والسودان ولبنان. ويستهل الفريق المنافسة يوم الأربعاء الفاتح من ديسمبر، بمواجهة منتخب السودان بملعب أحمد بن علي بالدوحة، على الساعة الـ11.00 (بتوقيت الجزائر)، قبل ملاقاة لبنان يوم 4 ديسمبر، بملعب الجنوب (14.00سا) (بتوقيت الجزائر) ثم مصر يوم الثلاثاء 7 ديسمبر بنفس الملعب على الساعة الثامنة ليلا.

ويضيف بن حمزة يقول: “الجميع يعتبرنا المرشحين للتتويج باللقب. لكن الأمور لن تكون سهلة في ظل وجود منافسة كبيرة، ويبقى هدفنا الفوز باللقب”.

كما شدد ياسين بن حمزة، الذي يشغل عضو المكتب الفدرالي ورئيس لجنة كرة القدم المحترفة على أهمية “تشريف الألوان الوطنية في قطر”، قائلا: “يتواجد الفريق الوطني في أحسن الظروف. حظوظنا قائمة في هذه المنافسة، في انتظار حقيقة الميدان. المهم، يبقى حسن تشريف ألوان وطننا. أظن أننا في وضعية أفضل من منتخبات أخرى عديدة”.

برنامج المنتخب الجزائري في كأس العرب:

(الأربعاء 1 ديسمبر الساعة 11.00 صباحا)

المنتخب الجزائري – المنتخب السوداني

(السبت 4 ديسمبر الساعة 14.00)

المنتخب الجزائري – المنتخب اللبناني

(الثلاثاء 7 ديسمبر على الساعة 20.00)

المنتخب الجزائري – المنتخب المصري