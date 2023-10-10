المنتخب المصري يشرع في التحضير لوديتي زامبيا والجزائر

خاض منتخب مصر، أمسية الاثنين، أول حصة تدريبية بمدينة العين الإماراتية، استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر.

وغاب عن الحصة التدريبية الأولى، كل من نجم ليفربول محمد صلاح، وعمر مرموش لاعب آنتراخت فرانكفورت الألماني، على أن يلتحق الثنائي بتحضيرات المنتخب، بداية من الحصة الثانية المبرمجة الثلاثاء.

وركز المدرب البرتغالي روي فيتوريا خلال أول حصة تدريبية، على الجانب البدني، والاسترجاع بالنسبة للاعبين الذين شاركوا مع أنديتهم في مباريات الأحد، قبل أن ينتقل إلى الجانب التكتيكي.

🔴📸 المنتخب يخوض تدريبه الأول بالإمارات استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول باستاد طحنون بن زايد بمدينة العين الإماراتية استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر الجاري في إطار الاستعداد… pic.twitter.com/EXD63LGIqo — EFA.eg (@EFA) October 9, 2023

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة زامبيا وديا هذا الخميس، قبل خوض مباراة ودية ثانية أمام المنتخب الجزائري الإثنين المقبل، استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم أفريقيا كوت ديفوار.