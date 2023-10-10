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رياضة

المنتخب المصري يشرع في التحضير لوديتي زامبيا والجزائر

عمر سلامي
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المنتخب المصري يشرع في التحضير لوديتي زامبيا والجزائر
ح.م
لاعبو المنتخب المصري

خاض منتخب مصر، أمسية الاثنين، أول حصة تدريبية بمدينة العين الإماراتية، استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر.

وغاب عن الحصة التدريبية الأولى، كل من نجم ليفربول محمد صلاح، وعمر مرموش لاعب آنتراخت فرانكفورت الألماني، على أن يلتحق الثنائي بتحضيرات المنتخب، بداية من الحصة الثانية المبرمجة الثلاثاء.

وركز المدرب البرتغالي روي فيتوريا خلال أول حصة تدريبية، على الجانب البدني، والاسترجاع بالنسبة للاعبين الذين شاركوا مع أنديتهم في مباريات الأحد، قبل أن ينتقل إلى الجانب التكتيكي.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة زامبيا وديا هذا الخميس، قبل خوض مباراة ودية ثانية أمام المنتخب الجزائري الإثنين المقبل، استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم أفريقيا كوت ديفوار.

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