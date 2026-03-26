المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يشرع في تحضيراته بالقاهرة

تحضيرات منتخب أقل من 20 سنة

شرع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في تحضيراته في اليوم الموالي لوصوله إلى العاصمة المصرية، القاهرة.

وأجرى المنتخب أمسية الأربعاء، أول حصة تدريبية له بمركز المنتخبات الوطنية التابع للاتحاد المصري لكرة القدم.

وانطلقت الحصة على الساعة الرابعة عصرا بقيادة المدرب رزيق نيدر، وبمشاركة جميع التعداد.

وركز الطاقم الفني خلال التدريبات على الجانبين التقني والتكتيكي، قبل أن تختتم الحصة بمباراة مصغرة على أرضية محدودة.

ويتواجد المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في القاهرة لمواجهة نظيره المصري في مبارتين وديتين، الأولى مبرمجة هذا السبت، والثانية يوم 31 مارس الجاري.