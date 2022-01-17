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رياضة
35 مباراة دولية بِلا هزيمة ر فقة البرازيل وإسبانيا

المنتخب الوطني.. “مُتْ واقف”

علي بهلولي
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المنتخب الوطني.. “مُتْ واقف”

رغم أن انطلاقة “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون لم تكن في مستوى تطلّعات الجمهور، إلّا أن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي يستحقّ الإشادة والتقدير.

وحتى وإن خرج المنتخب الوطني من سباق “كان” 2022، إلّا أنه يجب أن لا ننسى بِسرعة 3 أعوام ونصف العام حبلى بِالانتصارات والأفراح واللّيالي المِلاح، ساهم في صنعها بِقسط وافر التقني بلماضي.

وإذا كانت غينيا الاستوائية قد أعاقت المنتخب الوطني عن الاستمرار في سلسلة المقابلات بِلا هزيمة، فيكفي بلماضي وكتيبته أنهم حقّقوا إنجازا لا مثيل له في الوطن العربي والقارة الإفريقية، وباتوا ثاني منتخب في العالم رفقة البرازيل وإسبانيا، يخوضون 35 مباراة دولية بِلا هزيمة. وَضَعُوا سطرَين تحت “الأوريفيردي” و”الماتادور”.

بقيت الإشارة إلى أن المنتخب الوطني لم يُودّع محفل الكاميرون بعد، ومازالت حظوظه في التأهّل للدور ثمن النهائي قائمة، مثلما هو الشأن لِمنافسيه كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون. وحتى وإن خرج من السباق، لا قدّر الله…..فما عسانا القول سوى: المنتخب الوطني “مُتْ واقف”.

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