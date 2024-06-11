المنتخب الوطني يعود إلى الجزائر

عادت بعثة المنتخب الوطني، فجر الثلاثاء، إلى الجزائر قادمة من كامبالا، بعد مواجهة أوغندا في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتوجهت بعثة المنتخب بعد نهاية مباراة أوغندا، إلى مطار إنتيبي في كمبالا للعودة إلى أرض الوطن، وحطت طائرة “الخضر” بمطار هواري بومدين في حدود الساعة الخامسة صباحا.

#شاهد.. لحظة وصول المنتخب الوطني فجر اليوم إلى مطار الجزائر الدولي قادما من مدينة “كامبالا” الأوغندية pic.twitter.com/JqJsUQdNlO — El Capitano⭐ (@spuerlilo) June 11, 2024

وأشار موقع “الفاف” بأن الأجواء خلال رحلة العودة كانت رائعة بين اللاعبين بعد المحافظ على صدارة المجموعة السابعة، عقب الفوز على أوغندا بهدفين مقابل هدف واحد.