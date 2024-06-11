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رياضة

المنتخب الوطني يعود إلى الجزائر

عمر سلامي
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المنتخب الوطني يعود إلى الجزائر
ح.م
المنتخب الوطني

عادت بعثة المنتخب الوطني، فجر الثلاثاء، إلى الجزائر قادمة من كامبالا، بعد مواجهة أوغندا في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتوجهت بعثة المنتخب بعد نهاية مباراة أوغندا، إلى مطار إنتيبي في كمبالا للعودة إلى أرض الوطن، وحطت طائرة “الخضر” بمطار هواري بومدين في حدود الساعة الخامسة صباحا.

وأشار موقع “الفاف” بأن الأجواء خلال رحلة العودة كانت رائعة بين اللاعبين بعد المحافظ على صدارة المجموعة السابعة، عقب الفوز على أوغندا بهدفين مقابل هدف واحد.

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