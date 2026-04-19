النظام المغربي يعود إلى حماقاته وجمهور أسفي يجتاح أرضية الميدان

اجتاح أنصار فريق أسفي من بلاد مراكش أرضية الميدان، في مواجهة الضيف اتحاد العاصمة مساء الأحد.

وتُجرى هذه المباراة بِبلاد مراكش، لِحساب الدور نصف النهائي إيّاب لِمنافسة كأس “الكاف”. لكنها تأخّرت عن الانطلاقة بِسبب شغب أنصار فريق أسفي.

وبدت أجواء المباراة منذ الوهلة الأولى مشحونة من طرف النظام المغربي، على غرار تعليق لافتات سياسية على هوامش الملعب، تُشير إلى هذيان “المخزن” بِالخريطة الوهمية، رغم أن المحكمة الرياضية الدولية (التاس) صفعته في تاريخ سابق بِشأن هذا الأمر.