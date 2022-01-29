النفط الجزائري الأعلى سعرا في العالم

يعتبر الأكثر طلبا لدى مصافي التكرير

أنهى الخام الجزائري “صحارى بلند” تداولات الأسبوع الماضي كـ”أعلى خام في العالم” من حيث السعر، بعد أن بلغ 92.89 دولار للبرميل، ويعتبر من بين الأكثر طلبا لدى مصافي التكرير نظرا لخفته وما يتوفر عليه من خصائص.

وأظهر جدول أسعار خام سلة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك للأسبوع المنقضي، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أن النفط الجزائري قد أنهى التداولات في أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014، وأيضا حقق مكاسب جعلت منه الأعلى بين خامات الدول الأعضاء في منظمة أوبك.

وفي التفاصيل، أنهى الخام الجزائري “صحارى بلند” تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 92.89 دولار للبرميل، متقدما على خام نيجيريا “بوني لايت” الذي بلغ سعر برميله 91.38 وخام أنغولا “تيراسول” الذي بلغ 91.28 دولار للبرميل، والخام الكويتي 91.23 دولار للبرميل.

وأنهى النفط الجزائري التداولات الأسبوعية بفارق 2.86 دولار مقارنة بالخام المرجعي له وهو مزيح برنت بحر الشمال، الذي أغلق في مستوى 90.03 دولار للبرميل.

هذه خصائص الخام الجزائري “صحارى بلند”

ويعتبر الخام الجزائري “صحارى بلند” حسب أحد الإطارات السابقة بسوناطراك، هو عبارة عن مزيج من عدة خامات يتم إنتاجها في عدة حقول نفطية بالجنوب الجزائري.

وحسب إطار سوناطراك فإن “صحارى بلند” يعتبر من أنواع النفط الخفيف جدا ويحتوى على كميات جد منخفضة من الكبريت، ما يجعله مطلوبا بكثرة لدى المصافي النفطية نظرا لسهولة معالجته لوحده او بمزيج مختلط مع نفط خام آخر، والحصول على مشتقاته على غرار البنزين ووقود الطائرات “الكيروزين” مقارنة بالنفط الخام لبحر الشمال “برنت” أو خام غرب تكساس الأمريكي.

كما يعتبر الخام الجزائري من الأنواع المطلوبة وفق المصدر ذاته بالنظر إلى الطاقة التي يحررها عند الاحتراق، حيث يتميز حسب محدثنا بقيمة حرارية مرتفعة تنبعث عند عملية الاحتراق الكامل لوحدة معينة من الحلم في ظل الظروف العادية لدرجة الحرارة والضغط.