النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل وسط تصعيد أمريكي في مضيق هرمز

محمد فاسي
قفزت أسعار النفط بأكثر من 7 بالمئة متجاوزة مستوى 100 دولار للبرميل، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب إعلان الولايات المتحدة عزمها فرض السيطرة على حركة السفن في مضيق هرمز، في خطوة قد تقيد صادرات النفط الإيرانية.

وبحسب بيانات التداول، سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بـ6.71 دولار، ما يعادل 7.05 بالمئة، لتصل إلى 101.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 54:07 ، بعد أن أنهت تداولات الجمعة على تراجع بنسبة 0.75 بالمئة.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 104.16 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 7.59 دولار، أو ما يعادل 7.86 بالمئة، عقب انخفاضه بنسبة 1.33 بالمئة في الجلسة السابقة.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استعداد البحرية الأمريكية لتشديد الرقابة على مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم، ما قد يؤدي إلى الحد من تدفقات النفط الإيرانية المقدرة بنحو مليوني برميل يوميا.

ومن جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية ستبدأ تنفيذ هذه الإجراءات، ما يزيد من حدة التوتر بعد فشل المحادثات المطولة بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وهو ما يهدد استقرار وقف إطلاق النار الهش الذي استمر لأسبوعين.

