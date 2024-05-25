النوم على البطن.. مخاطر تنتظرك

يعتبر النوم على البطن أحد أكثر الأوضاع شيوعا، لكن على الرغم من ميل الكثيرين إليه إلا أن الخبراء لا ينصحون به، وإن اقتضت الضرورة فلا بد من اتباع بعض النصائح.

هل أنت نائم على المعدة؟

على الرغم من أن النوم على بطنك قد يمنع الشخير ويقلل من إنقطاع التنفس أثناء النوم وكذا الإرتجاع الحمضي، إلا أنه قد يتسبب في مخاطر عديدة.

إجهاد العمود الفقري والظهر

يمكن أن يؤدي النوم على بطنك إلى تفاقم آلام المفاصل والرقبة وكذا العمود الفقري فهو يجبره على الخروج من استقامته الطبيعية، ما يسبب آلاما وتيبسا أسفل الظهر.

تفاقم آلام الرقبة

عندما تنام على بطنك تضطر إلى إدارة رأسك إلى أحد الجانبين، مما يؤدي إلى التواء رقبتك بالتالي إلى انزلاق غضروفي في عمودك الفقري ما يسبب آلاما حادة في كتفيك وذراعيك.

ظهور التجاعيد والطفح الجلدي

النوم على البطن يؤدي بلا شك إلى ظهور التجاعيد المبكرة بسبب ضغط وجوههم على الوسادة مما يؤدي إلى تفاقم الخطوط الدقيقة على الوجه. وفقا لموقع puffy.

مخاطر النوم على البطن أثناء الحمل

لا شك أن ذلك غير مريح في هذه الفترة لأنه يؤدي إلى انخفاض جودة النوم والحرمان منه، مما يزيد من خطر تعرضك للولادة المبكرة والمخاض الأطول والأكثر إيلاما واكتئاب ما بعد الولادة، لذلك يوصى بالنوم على الجانب الأيسر للحفاظ على الضغط بعيدا عن الكبد والوريد الذي ينقل الدم من الساقين إلى القلب، ما يجعل النوم الجانبي أكثر راحة، حسب موقع sleep fondation

وبالنسبة للطفل؟

ثبت أن الأطفال حديثي الولادة لا ينبغي أن يناموا على بطونهم بسبب خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ (sips) ولذلك يجب أن يوضعوا على ظهورهم مع الحرص على إبقاء مهدهم خاليا من أشياء ناعمة أو فضفاضة يمكن أن تعيق تنفسهم، وفقا لموقع sante magasine.

قلل مخاطر النوم على بطنك

إستخدم وسادة رفيعة هذا يساعدك في تخفيف آلام الرقبة.

تمارين التمدد يوميا من 10إلى 20دقيقة حيث تدفع حوضك إلى الخلف وتمدد رقبتك حيث تعتبر حركات اليوغا رائعة للإسترخاء.

حافظ على ساقيك مسطحتين ومتساويتين قدر الإمكان.

وضع الجسم في حالة إستقامة حيث تكون يديك على جانبيك وعمودك الفقري والوركين مستقيمان. حسب موقع casper.

تبنى وضعية نوم جديدة

تغيير عادات نومك يتطلب جهدا خاصة إذا كنت تريد التخلص من الآثار الضارة للوضعية المنبطحة.

ابدأ بمجرد أن تغفو

على الرغم من أنك قد تتقلب أثناء الليل إلا أنك آعتدت النوم على بطنك لذلك حاول تغيير وضعيتك حال آستيقاظك قبل العودة إلى النوم.

استخدام الوسائد

إن احتضان وسادة يسمح لك بتقييد حركاتك مما يساعدك على النوم على أحد الجانبين بدلا من النوم على بطنك.

ضع أشياء خلف ظهرك

إنها طريقة تجنبك من الإستلقاء على ظهرك، حسب موقع emma.

متى يجب أن تتوقف عن النوم على بطنك؟

إذا كنت تشعر بألم في رقبتك أو كتفيك أو أسفل ظهرك عند الإستيقاظ والخذر والتصلب فهذه علامة على أن النوم على بطنك ليس مناسبا لك مما يستدعي منك التغلب على النوم بشكل السقوط الحر كنجم البحرعلى سريرك، لأن العيوب تفوق المزايا، وفقا لموقع la compagnie du blanc.

النوم على بطنك ما يقول عن شخصيتك؟

يعتقد بعض المتخصصين في علم النفس أن النوم بهذا الشكل يفسر الرغبة في إدارة ظهرك للعالم والبيئة التي تعيش فيها كونك مطمئن وتشعر بالحماية،فيما يفسر البعض الآخر أن النوم على البطن يفسر شدة التعب فهو يسهل عملية النوم.

وفي دراسة سابقة أجراها باحثون في جامعة هونغ كونغ أن النوم على البطن من شأنه أن يعزز الأحلام المثيرة من خلال التأثير الذي يحدثه الإنسحاق في الرئتين والذي يشبه الجمع بين جسدي شخصين يحبان بعضهما البعض. وفقا لموقع petit-meunier.