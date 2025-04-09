الهلال السعودي ينافس ضمك على ضم ريان قلي

استعدادًا لكأس العالم للأندية التي ستُقام الصيف القادم

يواصل مسؤولو نادي الهلال العمل على تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث يسعى النادي لضم الجزائري الشاب ريان قلي، لاعب كوينز بارك رينجرز الإسكتلندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا لمنافسات كأس العالم للأندية التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف القادم.

وكان نادي الهلال قد تواجد في المجموعة الثامنة من البطولة، والتي تضم أيضًا ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورغ النمساوي.

في حين يحاول الفريق السعودي تعزيز صفوفة بنجوم جدد، من بينهم كولي، الذي يعد من أبرز المواهب الشابة. وفي سياق متصل، كشفت التقارير الصحفية أن نادي ضمك قد دخل في منافسة مع الهلال على التعاقد مع اللاعب الجزائري، بعد أن قدم عرضًا رسميًا لناديه.

كما تواصل أندية أوروبية كبرى مثل ليل وموناكو متابعة اللاعب، الذي تُقدر قيمته السوقية بحوالي 1.5 مليون يورو، وفقًا لأحدث تحديثات موقع ترانسفير ماركت.من المتوقع أن يتم حسم مصير ريان كولي خلال الساعات المقبلة، في ظل الاهتمام الكبير من عدة أندية.