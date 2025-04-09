-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
استعدادًا لكأس العالم للأندية التي ستُقام الصيف القادم

الهلال السعودي ينافس ضمك على ضم ريان قلي

ع.ع
  • 230
  • 0
الهلال السعودي ينافس ضمك على ضم ريان قلي

يواصل مسؤولو نادي الهلال العمل على تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث يسعى النادي لضم الجزائري الشاب ريان قلي، لاعب كوينز بارك رينجرز الإسكتلندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا لمنافسات كأس العالم للأندية التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف القادم.

وكان نادي الهلال قد تواجد في المجموعة الثامنة من البطولة، والتي تضم أيضًا ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورغ النمساوي.

في حين يحاول الفريق السعودي تعزيز صفوفة بنجوم جدد، من بينهم كولي، الذي يعد من أبرز المواهب الشابة. وفي سياق متصل، كشفت التقارير الصحفية أن نادي ضمك قد دخل في منافسة مع الهلال على التعاقد مع اللاعب الجزائري، بعد أن قدم عرضًا رسميًا لناديه.

كما تواصل أندية أوروبية كبرى مثل ليل وموناكو متابعة اللاعب، الذي تُقدر قيمته السوقية بحوالي 1.5 مليون يورو، وفقًا لأحدث تحديثات موقع ترانسفير ماركت.من المتوقع أن يتم حسم مصير ريان كولي خلال الساعات المقبلة، في ظل الاهتمام الكبير من عدة أندية.

مقالات ذات صلة
خالد ونوف يستهدف منصبا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجيدو

خالد ونوف يستهدف منصبا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجيدو

تعيين حكام مباريات الجولة 22 من الرابطة المحترفة الأولى

تعيين حكام مباريات الجولة 22 من الرابطة المحترفة الأولى

إقالة المدرب كانافارو

إقالة المدرب كانافارو

بِالفيديو: شياخة يفتتح عدّاد التهديف ويمنح فريقه انتصارا ثمينا

بِالفيديو: شياخة يفتتح عدّاد التهديف ويمنح فريقه انتصارا ثمينا

جولة خفيفة للاعبي المولودية قبل مواجهة أورلاندو بيراتس

جولة خفيفة للاعبي المولودية قبل مواجهة أورلاندو بيراتس

هذا هو مستوى الحارس “ألكسيس قندوز” مع ناديه الإيراني

هذا هو مستوى الحارس “ألكسيس قندوز” مع ناديه الإيراني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد