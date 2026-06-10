الهند تستدعي ​نائب ⁠رئيس البعثة الأمريكية في نيودلهي

نقلت وكالة رويترز ‌يوم الأربعاء أن ​الهند استدعت ​دبلوماسيا أمريكيا كبيرا ⁠في ​نيودلهي. ​على خلفية الهجوم على ناقلة ​نفط ​قبالة سواحل عُمان، ‌فُقد جراءها 3 مواطنين هنود.

وقالت الوكالة إن ​الهند ​قدّمت ⁠احتجاجا شديد اللهجة، ​إلى ​نائب ⁠رئيس البعثة الأمريكية في ⁠البلاد ​جيسون ​ميكس.

من جهته، أعلن الجيش الأمريكي أن إحدى مقاتلاته أطلقت النار على ناقلة نفط في خليج عُمان وعطّلتها. بعد محاولتها انتهاك حظر نقل النفط المفروض على إيران.

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران أسقطت مروحية “أباتشي” أمريكية وصفها بـ”المتطورة للغاية”. خلال قيامها بدورية فوق مياه مضيق هرمز. متوعّدا بتوجيه ضربة انتقامية.