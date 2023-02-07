الواتساب لحجز مواعيد التأشيرة الفرنسية.. ولا فيزا ولا تعويض لهؤلاء

إجراءات جديدة لحجز مواعيد التأشيرة الفرنسية

أعلن مركز “في.أف.أي غلوبال” مقدم خدمات مواعيد التأشيرة للقنصلية الفرنسية بالعاصمة، عن إجراءات جديدة للحجز وإيداع ملفات طلب الفيزا.

وأفاد بيان لمركز “في.أف.أي غلوبال” نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن اعتماد الاجراءات الجديدة يهدف الى تخسين الخدمات، موضحا ان اظهار رقم الهاتف الشخصي لصاحب الملف الزامي اضافة إلى عنوان إقامته وبريده الإلكتروني عندما يتم إنشاء الحساب الخاص به على الأرضية المخصصة لحجز المواعيد.

ولفت البيان إلى أن رقم الهاتف الشخصي والبريد الإلكتروني لصاحب الملف سيقترنان بصفة آلية مع طلب الفيزا من بداية العملية الى نهايتها، لذلك من الضروري إدخال نفس المعلومات على أرضية فيزا فرنسا وأيضا النظام المعلوماتي لمركز “في.أف.أي غلوبال”.

ونصح البيان الراغبين في الحصول على مواعيد بضرورة تحميل تطبيق “واتساب”، بالنظر الى أن رمز يستعمل لمرة واحدة سيتم ارساله الى صاحب الرقم من أجل التحقق السريع من مدى مصداقية الموعد، إضافة الى رمز استجابة سريعة “QR Code”، وهذا عندما يتم التنقل إلى المركز .

وفي حال لم يتوفر صاحب الملف على تطبيق واتساب، سيتلقى رسالة نصية قصيرة فقط، ذات استخدام وحيد. وسيكون لزاما على صاحب الملف تقديم الرسالة النصية القصيرة الأصلية التي تلقاها على أو رمز الاستجابة السريعة “QR Code”، على هاتفه الشخصي في مدخل مركز الايداع خلال اليوم المحدد للموعد.

وحمل بيان المركز تحذيرا واضحا من مغبة أي اختلالات قد تشوب المراحل التي سبق ذكرها، لأن ذلك سيؤدي يظهر الى رفض دخول صاحب الملف الى المركز، مع الغاء تام للموعد بدون تعويض التكاليف المالية التي دفعت مسبقا.

كما دعا البيان الى تجنب الوسطاء من أجل الحصول على مواعيد وتكوين الملفات المطلوبة للتاشيرة.