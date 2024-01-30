الوزير الأول يستقبل وزير الداخلية التونسي (فيديو)

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، الثلاثاء، وزير الداخلية التونسي كمال الفقي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار انعقاد الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية المشتركة.

وخلال اللقاء أعرب الجانبان عن ارتياحهما لعمق ومتانة أواصر الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، منوهين بالتوافق السياسي المشترك بشأن التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية.

كما تم استعراض مخرجات الدورة الأولى لهذه الآلية الثنائية، مع التأكيد على الحرص المشترك لتنفيذ مخرجاتها وترقية مستوى التعاون الثنائي لاسيما في المناطق الحدودية المشتركة، لإرساء شراكة فاعلة ودائمة بين البلدين، فضلا عن تعزيز التعاون الأمني الثنائي، خدمة للمصلحة المشتركة، وفق الرؤية المشتركة لقائدي البلدين.