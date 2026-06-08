الوزير الأول يضع حجر الأساس لمحطة الكهرباء للتضامن “الجزائري- التشادي”

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، رفقة الوزير الأول رئيس حكومة جمهورية تشاد، السيد اللاماي هالينا ، على مراسم وضع حجر الأساس لمحطة توليد الكهرباء للتضامن الجزائري–التشادي، بقدرة إنتاجية تبلغ 40 ميغاواط.

ويأتي هذا المشروع، المقدم هبة من الجزائر إلى جمهورية تشاد، تنفيذاً للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتجسيداً للإرادة المشتركة لقائدي البلدين في تعزيز علاقات التعاون والتضامن بين الجزائر وتشاد، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

كما يعكس هذا الإنجاز حرص الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على مرافقة الدول الإفريقية الشقيقة في تجسيد مشاريع تنموية استراتيجية ذات أثر مباشر على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز مقومات التنمية المستدامة.

وفي مستهل المراسم، تم تقديم عرض تقني مفصل حول مشروع إنجاز المحطة الكهربائية، استعرض مختلف الجوانب التقنية والهندسية للمشروع، ومراحل تنفيذه، وآفاق استغلاله، إلى جانب إبراز أهميته في دعم التعاون الطاقوي بين البلدين وتعزيز الشراكة الجزائرية–التشادية في مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء.

كما قدم وزير المياه والطاقة التشادي، باسالي كانابي مارسلين، عرضاً حول واقع قطاع الطاقة في بلاده واحتياجاته المستقبلية، مبرزاً الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المشروع في تحسين التزود بالكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تشاد.

وتتولى وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، عبر فرعها المتخصص “سونلغاز الدولية”، إنجاز هذه المنشأة الطاقوية التي تعمل بتوربينات غازية وبقدرة إنتاجية تبلغ 40 ميغاواط، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن التزويد بالكهرباء في العاصمة نجامينا والمناطق المجاورة.

الوزير الأول يحل بجمهورية تشاد في زيارة رسمية

حل الوزير الأول سيفي غريب، الاثنين، بجمهورية تشاد في زيارة رسمية بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويرافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، والمدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، عابد حلوز، إلى جانب عدد من مسؤولي المؤسسات الوطنية الناشطة في مجالات المحروقات والطاقة والكهرباء.

وكان في استقبال الوزير الأول لدى وصوله إلى مطار نجامينا الدولي، الوزير الأول، رئيس حكومة جمهورية تشاد، اللامايهالينا، مرفوقاً بعدد من أعضاء الحكومة التشادية وكبار المسؤولين.

وفي أعقاب مراسم الاستقبال، عقد الوزير الأول ونظيره التشادي جلسة مباحثات ثنائية، استعرضا خلالها مسار العلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر وتشاد، وتبادلا الرؤى حول السبل الكفيلة بإضفاء مزيد من الزخم على التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته، بما يعكس الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين في الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون إلى آفاق أرحب، خدمةً للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وبمناسبة هذه الزيارة، سيشرف الوزير الأول، رفقة نظيره التشادي، على مراسم وضع حجر الأساس لمحطة توليد الكهرباء للتضامن الجزائري–التشادي بمنطقة فارشا الصناعية بالعاصمة نجامينا، بقدرة إنتاجية تبلغ 40 ميغاواط، والتي ستتولى إنجازها شركة سونلغاز الدولية في إطار هبة مقدمة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى جمهورية تشاد الشقيقة، تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتجديداً لالتزام الجزائر الراسخ بدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدان الإفريقية الشقيقة، وترسيخ قيم التضامن والتعاون الإفريقي من خلال مشاريع هيكلية ذات أثر مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما سيُجري الوزير الأول مشاورات مع رئيس جمهورية تشاد، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، تتناول آفاق تعزيز الشراكة الجزائرية–التشادية، إلى جانب التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وتندرج زيارة الوزير الأول إلى جمهورية تشاد في إطار الحركية الإيجابية والمتنامية التي تشهدها العلاقات الجزائرية–التشادية ،تجسيداً للإرادة المشتركة لقائدي البلدين، الرامية إلى الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أرحب وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية.