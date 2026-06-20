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الجزائر

الوزير الأول يُشرف على مراسم إحياء اليوم الوطني للفنان

الشروق أونلاين
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الوزير الأول يُشرف على مراسم إحياء اليوم الوطني للفنان

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مراسم إحياء اليوم الوطني للفنان، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للوزارة الأولى “تندرج هذه المناسبة في إطار تثمين إسهامات الأسرة الفنية الجزائرية في خدمة الثقافة الوطنية، وترسيخ مكانة الفنان ودوره المحوري في المجتمع، باعتباره شريكاً أساسياً في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الإشعاع الثقافي للجزائر.”

وسيتم بالمناسبة تكريم الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” لسنة 2026 في مختلف التخصصات الأدبية والفنية، تقديراً لتميزهم وإبداعاتهم وإسهاماتهم في إثراء الساحة الثقافية الوطنية، وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرتهم الإبداعية والمشاركة الفاعلة في ترقية الإنتاج الثقافي والفني الوطني.

وتُنظَّم هذه التظاهرة السنوية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عرفاناً بالدور البارز الذي تضطلع به الأسرة الفنية الجزائرية في خدمة الثقافة الوطنية، وتجسيداً لالتزام الدولة بمواصلة دعم الفنانين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، ومرافقة الطاقات الشابة المبدعة، بما يسهم في ترقية المشهد الثقافي الوطني وتطويره.

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