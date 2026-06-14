الوزير الأول يُنصب مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

أشرف الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأحد، على مراسم تنصيب مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وأكد الوزير الأول في كلمته بالمناسبة أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، ورفع قدرته على استقطاب الاستثمارات المنتجة للثروة ومناصب الشغل.

وشدد على أن مجلس الإدارة مدعو للقيام بدور محوري في ترقية أداء الوكالة، من خلال ضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين، وترتيب الأولويات الاستثمارية، وتعزيز فعالية السياسات العمومية ذات الصلة.

كما أبرز الوزير الأول أن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء المجلس يتطلب مضاعفة الجهود للارتقاء بأداء الوكالة، بما يعكس الثقة الموضوعة فيهم ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن تضافر جهود مختلف الفاعلين من شأنه تمكين الجزائر من تحقيق هدف تجسيد 20 ألف مشروع استثماري قبل نهاية سنة 2029، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.